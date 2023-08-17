Mới đây, Vương Hạc Đệ gây sốt cộng đồng mạng với tạo hình giang hồ mặt vest trong dự án phim ngắn có tên Màn Trình Diễn Đẹp Nhất hợp tác với đạo diễn Ôn Sĩ Bồi. Được biết, đây là một hoạt động do Sina tổ chức hằng năm (lần đầu tổ chức năm 2014), mời 10 diễn viên có hoạt động nổi bật trong năm cùng tham diễn trong một phim ngắn (mỗi người một phim ngắn riêng).

Khi teaser về phần phim ngắn mà Vương Hạc Đệ tham gia được hé lộ, dân tình đã được một phen trầm trồ về hình tượng nhân vật anh thể hiện. Trong đó, Vương Hạc Đệ diện vest bảnh bao, miệng phì phèo điếu thuốc và điệu bộ rất "bad boy".

Thực tế ngoài đời Vương Hạc Đệ cũng có hút thuốc. Anh đôi lần bị cánh săn ảnh chụp lại hình ảnh hút thuốc nhưng chưa từng sử dụng nơi công cộng. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng cho rằng Vương Hạc Đệ khá hợp với hình tượng bad boy khi anh xăm mình, hút thuốc và lái xe G63 hầm hố.

Theo đó, Vương Hạc Đệ vào vai một diễn viên tâm huyết và nghiêm túc với vai diễn của mình nhưng đoàn làm phim nơi cậu ấy làm việc lại rất qua loa. Đáng sợ hơn, khi vai diễn của Vương Hạc Đệ đi ra 1 góc ôn lại lời thoại, chuẩn bị cho cảnh quay lại thì bất ngờ thấy ekip đã hô “cắt”, có nghĩa rằng họ đã thay luôn vai của cậu ấy mà không cần thông báo.

Đoạn phim tuy chỉ dài 3 phút nhưng Vương Hạc Đệ mong muốn vạch ra cho khán giả thấy góc khuất, hiện thực trong nghề diễn. Đạo diễn thiếu trách nhiệm, biên kịch gió chiều nào xoay chiều đó, tư bản can thiệp, diễn viên tâm huyết thì bị cắt vai,… Bên cạnh đó, anh chàng muốn truyền tải thông điệp hy vọng trong ngành sẽ làm việc nghiêm túc, tôn trọng diễn viên, tôn trọng khán giả hơn.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, con đường sự nghiệp Vương Hạc Đệ ngày càng rộng mở. Anh tiếp tục chinh phục khán giả với Phù Đồ Duyên, Niên Đại Tây Nam Của Tôi. Hiện Vương Hạc Đệ đang quay phim đại nam chủ Đại Phụng Đả Canh Nhân và còn một bộ phim dự đoán cực hot chưa lên sóng là Dĩ Ái Vi Doanh.