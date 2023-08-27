Rộ tạo hình mới nhất của Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, nàng Lâm An công chúa tiếp tục gây sốt khắp cõi mạng!

Được biết, đây là tạo hình thứ 2 của Điền Hi Vi khi vào vai công chúa Lâm An trong 'Đại Phụng Đả Canh Nhân'.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh trên phim trường của Điền Hi Vi trong "Đại Phụng Đả Canh Nhân". Được biết, cô vào vai nàng nhị công chúa Lâm An, vợ của nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ thủ vai). Nhiều khán giả và người hâm mộ cho rằng Điền Hi Vi luôn phù hợp với mọi tạo hình cổ trang. Xuất hiện trên phim trường, "Búp bê cổ trang" thế hệ mới được thấy diện trang phục có màu sắc tươi tắn, khoe trọn nét đẹp thanh thuần trong trẻo vốn có. Đáng chú ý "dáng đứng bến sông" của cô nàng khiến dân tình vô cùng thích thú. Bởi Điền Hi Vi vừa giữ được thái độ nghiêm túc, tập trung cao độ trên phim trường vừa có những khoảnh khắc đáng yêu riêng.

"Dáng đứng bến sông" của Điền Hi Vi khiến dân tình vô cùng thích thú Nói thêm về dự án này, ''Đại Phụng Đả Canh Nhân'' do Tencent phối hợp cùng New Classics Media (Tân Lệ) sản xuất được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân - tiểu thuyết được đăng nhiều kì tại Qidian và đứng TOP liên tục trong bảng xếp hạng tháng. Bộ phim do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi chủ diễn chính thức khai máy tại Hoành Điếm hôm 19/7. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Lưu Dịch Quân, Yến Tử Đông, Nhạc Dương, Trương Hiểu Thần, Mao Hiểu Tuệ, Nghê Hồng Khiết, Lưu Quân, Phạm Thế Kĩ, Đỗ Thuần, Khâu Tâm Chí, Trần Tiểu Vân, Trần Ý Hàm.

Tạo hình mới nhất của Điền Hi Vi trong "Đại Phụng Đả Canh Nhân" Thời điểm rộ thông tin Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi cùng đóng chính trong bộ phim này, netizen Trung đã nhanh chóng đặt tên couple cho phim. Siêu thoại couple của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã được lập với tên "Điền Trường Lệ Cửu" (tiếng Trung đồng âm với "thiên trường địa cửu" - lâu dài, mãi mãi). ''Đại Phụng Đả Canh Nhân'' xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ thủ vai) và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Tại đây, anh gặp Lâm An - nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, có chút kiêu ngạo đáng yêu. Trước đó, tạo hình nhị công chúa Lâm An chưng diện hột ngọc, hột trân châu, hoa khắp đầu của Điền Hi Vi cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả Được biết, đây là một trong ba dự án cùng một đội ngũ sản xuất thuộc hàng năng lực, cùng một ekip đứng sau thành công của "Ở rể" và "Khanh Khanh Nhật Thường". Nhiều cư dân mạng dự đoán đây sẽ là một dự án được đầu tư vô cùng hoành tráng do từ trước đến nay, Tân Lệ vẫn luôn đề cao tiêu chuẩn sản xuất trong các sản phẩm.

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền sẽ do Trần Phi Vũ đóng chính. Bên cạnh đó, có thông tin Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với anh chàng trong dự án này.

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