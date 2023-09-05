Cụ thể, những từ khoá tranh cãi về kết thúc của phim đã đạt No.1 hot search. Là một bộ phim chiếu đài lớn và ban đầu có lượng khán giả theo dõi cao nhưng vì sao giai đoạn kết thúc phim lại gây tranh cãi.

"Nhất Lộ Triều Dương" ban đầu gây ấn tượng với khán giả khi có cốt chuyện mới mẻ, xây dựng nhân vật tốt cùng diễn xuất ăn ý của Lý Lan Địch , Vương Dương. Tuy nhiên, mới đây khi "Nhất Lộ Triều Dương" kết thúc đã gây tranh cãi lớn từ phía khán giả.

Nguyên nhân của sự thất bại này có lẽ nằm ở việc thay đổi biên kịch giữa chừng, khiến cốt truyện bộ phim đang phát triển theo hướng tốt và thú vị thì việc cài cắm một số chi tiết về cuối bị khán giả chê không hợp lí, sai thông điệp của phim.

Ban đầu, phim nhận điểm Douban 7.7 nhưng hiện tại đã xuống còn 6.6 khi kết thúc phim. Nhiều khán giả bức xúc vì phim có kết thúc không có hậu dù cuộc đời các nhân vật đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Chẳng hạn như việc nữ chính Lý Mộ Gia sắp được thăng chức thì không hiểu lí do gì phải ra ngoài lập nghiệp, bắt đầu lại từ đầu. Điền Dung những tưởng có cuộc đời hạnh phúc thì phải phá sản vì bán nhà đi trả nợ cho bạn trai. Ba Lý bị đòi nợ, vướng tù tội...

Khán giả tiếc nuối vì đoàn phim đã phí phạm diễn xuất của Lý Lan Địch, Vương Dương khi ban đầu xây dựng mô tuýp tình yêu lệch tuổi nhưng cuối cùng lại kết thúc không trọn vẹn và gây ức chế cho người xem.

"Nhất Lộ Triều Dương" kể nhân vật chính Lý Mộ Gia từ tỉnh lẻ lên Bắc Kinh, làm việc ở một văn phòng luật nổi tiếng nhất Bắc Kinh, dựa vào năng lực của bản thân phấn đấu từ vị trí trợ lý đến luật sư đại diện nổi tiếng. Sau đó bất ngờ chuyển hướng sang khởi nghiệp, sau thành công và thất bại thì đã khởi nghiệp thành công, làm chủ một công ty. Trong thời gian đó, cô gặp gỡ và phải lòng Lê Quang. Đây là một ông chủ U40 nhưng đang độc thân. Chuyện tình của họ gặp nhiều trở ngại từ địa vị, tuổi tác tới những gièm pha trong xã hội.