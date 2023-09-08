Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách lập kỷ lục mới trên nền tảng phát sóng

Những ngày qua, dự án cổ trang Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã ‘nhảy dù’ lên sóng khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Màn kết hợp bùng nổ của cặp đôi chính gây ấn tượng người xem.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã trở thành bộ phim 24 tập đạt độ hot cao nhất của nền tảng IQIYI.

Được biết, Vân Chi Vũ hiện đang là phim chiếu mạng Trung Quốc được quan tâm bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, phim vẫn chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin.

Vân Chi Vũ được đánh giá có kịch bản khá mới lạ. Dưới bàn tay của đạo diễn Quách Kính Minh, bộ phim mang đến nhiều bối cảnh, góc quay đẹp mắt. Tạo hình nhân vật cũng là điểm cộng thu hút người xem.

Đáng chú ý, ở dự án lần này, Ngu Thư Hân gây ấn tượng khi có màn lột xác về hình tượng khi đảm nhận vai diễn sát thủ máu lạnh. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Ngu Thư Hân có bước tiến lớn tiếp theo sau thành công của phim Thương Lan Quyết.

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.