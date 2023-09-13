Hóa ra Ngu Thư Hân chỉ là 'người dự phòng' của Vân Chi Vũ, nữ chính ban đầu là Viên Băng Nghiên?

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Ngu Thư Hân không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính trong Vân Chi Vũ.

Những ngày qua, Vân Chi Vũ đã trở thành tác phẩm gây chú ý, do sở hữu nội dung được đánh giá cao so với những bộ phim cổ trang lên sóng thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê trên các bảng xếp hạng phim truyền hình Trung Quốc hot nhất của nhiều nền tảng như Vlinkage, Datawin, Maoyan, Vân Hợp… Vân Chi Vũ hiện vẫn đang là bộ phim có lượng theo dõi cao, chiếm lĩnh vị trí số 1. Vân Chi Vũ đã trở thành tác phẩm gây chú ý, do sở hữu nội dung được đánh giá cao so với những bộ phim cổ trang lên sóng thời gian gần đây. Cốt truyện của Vân Chi Vũ xoay quanh những người con gia tộc họ Cung với dàn sát thủ của tổ chức Vô Phong. Phim không chỉ có một mà có đến ba cặp đôi gồm Cung Tử Vũ – Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác – Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương – Kim Phồn. Cả ba cặp đều hút fan do mang tới những câu chuyện tình cảm khác nhau.

Ở giai đoạn đầu phim, không ít khán giả cho rằng nhân vật Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) được xây dựng quá lép vế so với cặp đôi phụ là Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi) và Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu). Nhưng từ giữa phim trở đi, với những tình tiết mới đầy hấp dẫn, cặp đôi chính đang dần chiếm lại tình cảm của người xem, đặc biệt khi thân phận của nữ chính Vân Vi Sam được tiết lộ. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, theo nguồn tin trên Weibo, trước đó, nữ chính của Vân Chi Vũ dự định là người khác chứ không phải Ngu Thư Hân.

Nữ chính của Vân Chi Vũ dự định là người khác chứ không phải Ngu Thư Hân. Cụ thể, nguồn tin cho rằng Viên Băng Nghiên mới là nữ chính ban đầu của Vân Chi Vũ. Tuy vậy, nữ diễn viên lại bất ngờ vướng scandal về thuế nên cô buộc phải rút lui khỏi làng giải trí. Bởi vậy, vai nữ chính Vân Vi Sam trong Vân Chi Vũ mới rơi vào tay Ngu Thư Hân. Nguồn tin cho rằng Viên Băng Nghiên mới là nữ chính ban đầu của Vân Chi Vũ. Ngu Thư Hân cũng từng chia sẻ lý do tham gia Vân Chi Vũ không phải vì kịch bản mà do đoàn làm phim nói rằng muốn lưu giữ vẻ đẹp ở độ tuổi 20 của nữ diễn viên. Tạo hình của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ. Còn về Viên Băng Nghiên, vào tháng 7/2022, công ty của Viên Băng Nghiên bị xử phạt 978.000 nhân dân tệ về tội trốn thuế. Là giám đốc chủ quản, nữ diễn viên phải chịu bồi thường số tiền lớn và bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh. Sau vụ việc này, sự nghiệp của Viên Băng Nghiên gần như bị đóng băng hoàn toàn. Nữ diễn viên buộc phải từ chức ở công ty, ngừng đóng phim và không xuất hiện trước truyền thông. Sau vụ việc này, sự nghiệp của Viên Băng Nghiên gần như bị đóng băng hoàn toàn. Sau rầm rộ trốn thuế này, Viên Băng Nghiên mất luôn vai nữ chính trong Vân Chi Vũ, không những thế hai bộ phim cô đóng chính đã quay xong là Khuynh Thành Diệc Hoan và Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng cũng không thể lên sóng, là thiệt thòi lớn với hai nam chính Chung Hán Lương, Lưu Học Nghĩa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-ngu-thu-han-chi-la-nguoi-du-phong-cua-van-chi-vu-nu-chinh-ban-au-la-vien-bang-nghien-616298.html