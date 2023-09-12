Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Sao quốc tế 12/09/2023 11:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách dự kiến sẽ nối sóng sau khi Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân kết thúc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính dự kiến nối sóng sau khi Vân Chi Vũ kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc dự án này sẽ lên sóng vào cuối tháng 9 trên nền tảng IQIYI.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân? - Ảnh 1

Thời gian qua, việc Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G lên sóng từng khiến không ít khán giả thất vọng. Được biết, lí do được đoàn phim đưa ra là do lỗi kĩ thuật. Ngoài ra một nguyên do khác là do scandal của một nam diễn viên trong phim khiến bộ phim bị vạ lây.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân? - Ảnh 2

Ở thời điểm hiện tại, Ninh An Như Mộng đang phải tranh phát sóng với nhiều tác phẩm khác. Gần nhất, Ninh An Như Mộng và Vân Chi Vũ (Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính) đều là những tác phẩm đã hoàn thành xong từ lâu, ekip hai bên đều mong muốn tác phẩm của mình sớm đến với khán giả. Dự án Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt được phát sóng vào đầu tháng 8 vừa qua đã “flop thê thảm”. Thế nhưng, Vân Chi Vũ đã được IQIYI lựa chọn lên sóng thay vì Ninh An Như Mộng. Đây là nước đi đúng đắn của nền tảng vì bộ phim này lên sóng đã nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân? - Ảnh 3

Tuy nhiên, điều này khiến nhiều fan của Ninh An Như Mộng không hài lòng vì họ cho rằng nền tảng IQIYI có đang ưu ái Ngu Thư Hân – người đã thành công giúp nền tảng kiếm bộn tiền từ tác phẩm Thương Lan Quyết hơn Bạch Lộc nên Ninh An Như Mộng mới rơi vào tình cảnh bế tắc mãi không phát sóng.

Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ hi vọng dự án Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ và được chính thức trình làng màn ảnh nhỏ vào cuối tháng 9 tới.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân? - Ảnh 4

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

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