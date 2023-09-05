Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 05/09/2023 09:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức qua kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính đã chính thức qua kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng. Bộ phim sẽ có 36 tập sẽ được phát sóng vào giờ vàng trên đài Hồ Nam và MangoTV.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Được biết, Bạch Lộc sẽ đi lồng tiếng cho Dĩ Ái Vi Doanh trong tháng 9 này. Bên cạnh đó, có nguồn tin bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 12 năm nay. Nhiều khán giả vô cùng háo hức và mong chờ trước nguồn tin này.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Bộ phim hiện đang là một trong những bộ ngôn tình chuyển thể nhận được nhiều sự chú ý nhất của người hâm mộ. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được đánh giá là một trong những màn kết hợp đáng trông chờ nhất màn ảnh xứ Trung 2023. Bên cạnh đó, Dĩ Ái Vi Doanh được cho là cơ hội lớn để cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bứt phá lên tầm cao mới.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được cấp phép chiếu đài khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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Mặc dù Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng mới đây, Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều.

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