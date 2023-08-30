Bạch Lộc bị phản đối 'yêu đương' với Trần Phi Vũ trong một dự án cổ trang

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc sẽ nên duyên với Trần Phi Vũ trong dự án cổ trang Trục Nguyệt nhưng lại bị khán giả phản đối.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Trục Nguyệt do nền tảng IQIYI sản xuất đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Bạch Lộc và Trần Phi Vũ sẽ đóng chính cho dự án này.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước thông tin này. Bạch Lộc và Trần Phi Vũ đều là những nam thần, nữ thần của màn ảnh nhỏ được nhiều khán giả yêu mến và diễn xuất khá ổn áp. Hứa hẹn sẽ hút nhiệt quan tâm cao của khán giả. Tuy nhiên, một số khác lại không ủng hộ màn kết hợp này của Bạch Lộc và Trần Phi Vũ. Nhiều khán giả cho rằng nam chính kém hơn nữ chính quá nhiều tuổi. Chính vì chênh lệch tuổi tác và ngoại hình nên cả hai sẽ khó có thể tạo được chemistry bùng nổ trên màn ảnh.

Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Sau thành công của Châu Sinh Như Cố và Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc trở thành tiểu hoa rất được săn đón của Cbiz. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá tốt, có thể cân được nhiều dạng vai. Trần Phi Vũ là nam thần thanh xuân từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng cùng Trương Tịnh Nghi. Diễn xuất tốt, ngoại hình điển trai là lợi thế giúp Trần Phi Vũ được khán giả yêu mến. Trục Nguyệt cùng hệ liệt với Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn. Nội dung chính xoay quanh cặp đôi Thiên Khải và Nguyệt Di. Tuy nhiên, đến nay nguyên tác chính vẫn chưa được tác giả hoàn thành khiến nhiều người lo lắng về kịch bản phim khi chuyển thể. Nếu không cẩn thận, Trục Nguyệt sẽ trở thành phim “đầu voi đuôi chuột”.

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