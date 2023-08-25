Vừa bị 'chị gái' Bạch Lộc 'cự tuyệt', La Vân Hi tìm được 'tình yêu mới' với một mỹ nhân 'kém tiếng' trong dự án Thiên Kiếp Mi

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin dự án Thiên Kiếp Mi đang có kế hoạch khởi quay. Theo nhiều đồn đoán do La Vân Hi và Lý Nhất Đồng đóng chính. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Lý Nhất Đồng đã phủ nhận đảm nhận vai nữ chính A Thùy trong dự án này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này sẽ do La Vân Hi và Ô Nhật Lệ Cách , dự kiến cuối năm khai máy. Nhiều khán giả sau khi nhạn được thông tin này vô cùng hoang mang. Nếu nam chính La Vân Hi là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng mọt phim cổ trang Hoa ngữ thì cái tên nữ chính khá lạ.

Được biết, Ô Nhật Lệ Cách được biết đến khi vào vai nữ phụ trong dự án cổ trang Phong Nguyệt Biến. Nhiều khán giả từng xem dự án này cho biết nhan sắc và diễn xuất của nữ diễn viên ‘kém nổi’ này khá tự nhiên. Tuy nhiên, khán giả vẫn lo lắng lo sợ La Vân Hi sẽ ‘gánh phim’ về độ thu hút của phim lẫn diễn xuất nếu cùng nhau hợp tác trong dự án này.

Được biết, Thiên Kiếp Mi là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết võ hiệp của tác giả Đằng Bình (cũng là "mẹ đẻ" của Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính). Nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ, cố gắng cứu nhóm bạn thân của Đường Lệ Từ. Phim do Thát Thát Văn Hóa chịu trách nhiệm chế tác, nhà sản xuất Trung Thị Đồng Thành, thuộc cấp đầu tư S và dự kiến chiếu trên nền tảng Youku.

La Vân Hi đang là cái tên nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây sau cơn sốt Trường Nguyệt Tẫn Minh, hợp tác cùng Bạch Lộc. Mặc dù anh chàng bị nhận xét là quá gầy nhưng với kỹ thuật diễn cảm xúc, linh hoạt, giúp anh giành được những lời khen có cánh từ khán giả.

Trước đó, La Vân Hi cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai nam phụ Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhiều khán giả cho rằng nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh rất hợp với hình tượng nam thần cổ trang “mỹ cường thảm”.