Vừa bị 'chị gái' Bạch Lộc 'cự tuyệt', La Vân Hi tìm được 'tình yêu mới' với một mỹ nhân 'kém tiếng' trong dự án Thiên Kiếp Mi

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin dự án Thiên Kiếp Mi đang có kế hoạch khởi quay. Theo nhiều đồn đoán do La Vân Hi và Lý Nhất Đồng đóng chính. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Lý Nhất Đồng đã phủ nhận đảm nhận vai nữ chính A Thùy trong dự án này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này sẽ do La Vân Hi và Ô Nhật Lệ Cách, dự kiến cuối năm khai máy. Nhiều khán giả sau khi nhạn được thông tin này vô cùng hoang mang. Nếu nam chính La Vân Hi là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng mọt phim cổ trang Hoa ngữ thì cái tên nữ chính khá lạ.