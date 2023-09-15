Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'?

Sao quốc tế 15/09/2023 07:30

Hành động của đoàn làm phim “Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính tiếp tục bị chỉ trích.

Ngay từ khi "Vân Chi Vũ" phát sóng, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đã được coi là hai gương mặt hút người hâm mộ cho phim. Tên tuổi hai diễn viên chính được dùng để quảng bá phim, bởi dàn diễn viên phụ “Vân Chi Vũ" đều là những cái tên ít tiếng tăm như Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi, Điền Gia Thuỵ.

Song, tại thời điểm hiện tại, khi “Vân Chi Vũ" đã phát sóng được hơn nửa số tập (tổng 24 tập). Người hâm mộ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bày tỏ sự phẫn nộ khi hai nhân vật chính bị “dìm" so với dàn nhân vật phụ.

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'? - Ảnh 1

Nam chính Cung Tử Vũ bị chê vì quá kém cỏi so với nam phụ hoàn hảo Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi). Một số cảnh quan trọng thể hiện năng lực của nam chính còn bị cắt xén khiến nhân vật này càng thảm hại. Về tuyến nữ, Vân Vi Sam ban đầu đã được xây dựng ít màu sắc hơn nữ phụ Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu). Thân phận thực sự của nữ chính mãi không được tiết lộ bởi tình tiết phim lan man càng khiến người xem mệt mỏi.

Đáng chú ý, đoàn phim chuẩn bị poster quảng bá sự kiện, nhưng lại cắt hình ảnh cặp đôi chính và chỉ có hình dàn nhân vật phụ. Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi xuất hiện nổi bật trên poster không khác nào nhân vật chính của phim. Vì bị nhiều khán giả phản đối nên sau đó, tại buổi họp báo, đoàn phim đã bổ sung riêng hình ảnh Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bên cạnh áp phích lớn. Hành động này bị chỉ trích là không tôn trọng hai diễn viên chính.

Vì sao fan của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách 'nổi đóa' với diễn biến phim 'Vân Chi Vũ'? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, khán giả chỉ ra, thời lượng lên hình của nam nữ phụ trong “Vân Chi Vũ" nhiều bất thường so với những phim khác. Tỉ lệ thời lượng lên hình của vai chính và vai phụ phim “Vân Chi Vũ" là 1,7:1. Trong khi tỉ lệ của phim “Trường Nguyệt Tẫn Minh” là 6:1, “Thương Lan Quyết" là 8,1:1.

Những tập gần đây, thời lượng lên hình của cặp chính ngày càng ít. Ở tập 14, Ngu Thư Hân chỉ lên hình 10 phút 19 giây, Trương Lăng Hách 20 phút 10 giây. Trong khi đó, nam nữ phụ đều có nhiều đất diễn hơn, Lư Dục Hiểu 14 phút 57 giây, Thừa Lỗi 35 phút 11 giây. Nhiều ý kiến cho rằng, “Vân Chi Vũ" nên đổi tên thành “Thiển Chi Giác" vì cặp đôi phụ còn được xây dựng nổi bật hơn cặp chính.

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