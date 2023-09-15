Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt

Sao quốc tế 15/09/2023 11:49

Mới đây, Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách mở điểm douban với số điểm ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã chính thức mở điểm douban. Theo đó, dự án này đã cán mốc 8.0 điểm douban. Đây là một số điểm khá cao giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 1

Được biết, Vân Chi Vũ hiện đang là phim chiếu mạng Trung Quốc được quan tâm bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, phim vẫn chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin.

Vân Chi Vũ được đánh giá có kịch bản khá mới lạ. Dưới bàn tay của đạo diễn Quách Kính Minh, bộ phim mang đến nhiều bối cảnh, góc quay đẹp mắt. Tạo hình nhân vật cũng là điểm cộng thu hút người xem.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 2

Đáng chú ý, ở dự án lần này, Ngu Thư Hân gây ấn tượng khi có màn lột xác về hình tượng khi đảm nhận vai diễn sát thủ máu lạnh. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Ngu Thư Hân có bước tiến lớn tiếp theo sau thành công của phim Thương Lan Quyết.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách có điểm douban ổn áp giữa thị trường phim chiếu hè cạnh tranh khốc liệt - Ảnh 3

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách dự kiến sẽ nối sóng sau khi Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân kết thúc.

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