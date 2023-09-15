Trần Đô Linh kết vai trong Vân Chi Vũ, xúc động chia sẻ cảm xúc về nhân vật!

Trên trang cá nhân Weibo, Trần Đô Linh đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc tạm biệt nhân vật mà mình thủ vai trong bộ phim Vân Chi Vũ.

Sau tập 11 của Vân Chi Vũ, khán giả không còn thấy sự xuất hiện của Lan phu nhân do Trần Đô Linh thủ vai trên màn ảnh. Bởi những thắc mắc của Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) về mẹ của mình - Lan phu nhân - đã được giải đáp. Trong ngày phát tập có sự xuất hiện cuối cùng của Lan phu nhân trong Vân Chi Vũ, trên trang cá nhân Weibo, Trần Đô Linh cũng đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc tạm biệt nhân vật mà mình thủ vai. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: “Lan phu nhân lớn lên nơi Giang Nam mưa khói bảng lảng, nhưng nửa đời lại khốn đốn ở nơi cung cấm. Tựa như phượng hoàng trong lồng, tựa như cá chép dưới ao".

Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua trong ký ức của nhân vật Cung Tử Vũ và Vụ Cơ phu nhân, nhưng những phân cảnh cực ngắn của Trần Đô Linh trong phim vẫn nhận được hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Nhan sắc trong trẻo và dịu dàng như "ánh trăng sáng" của Trần Đô Linh khiến hầu hết người xem đều bất giác nghĩ đến cụm từ “mối tình đầu”. Nữ diễn viên cũng được khán giả ưu ái nhận xét "nhan sắc bạch nguyệt quang" (cụm từ được dùng để nói về những cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tao, thuần khiết phát sáng như ánh trăng).

Được biết, có thông tin cho rằng khi dịch Covid-19 bùng nổ, trong thời gian Trung Quốc siết chặt biện pháp phong tỏa, Trần Đô Linh đã phải cách ly ở Hoành Điếm. Thế nên nữ diễn viên đã tham gia góp mặt trong vai cameo Lan phu nhân của Vân Chi Vũ và một số bộ phim khác trong lúc phải cách ly tại đây. Một số bộ phim nữ diễn viên tham gia với vai cameo trong thời gian cô cách ly ở Hoành Điếm được netizen thống kê là Vân Chi Vũ (vai Lan phu nhân) Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương (vai Nguyệt Đề Hà), Nhất Niệm Quan Sơn (vai Tiêu Nghiên). Đặc biệt, hiện tại, hình ảnh poster vai diễn cameo nữ hoạ sĩ Hà Tiêu Ngọc của Trần Đô Linh trong dự án Tây Xuất Ngọc Môn được chia sẻ đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Bởi trước đó đoàn làm phim Tây Xuất Ngọc Môn vẫn luôn giữ kín thông tin vai cameo của nữ diễn viên.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đen trắng của Trần Đô Linh được phòng làm việc đăng tải. Dù chỉ sử dụng một đạo cụ đơn giản nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc quyến rũ của cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-o-linh-ket-vai-trong-van-chi-vu-xuc-ong-chia-se-cam-xuc-ve-nhan-vat-616994.html