Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất

Sao quốc tế 08/09/2023 19:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đen trắng của Trần Đô Linh được phòng làm việc đăng tải. Dù chỉ sử dụng một đạo cụ đơn giản nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc quyến rũ của cô nàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Đô Linh được phòng làm việc cô nàng đăng tải. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình đơn giản với áo sơ mi và tóc xoăn nhẹ của cô nàng với tone ảnh trắng đen. Được biết, bộ ảnh này được thực hiện với đạo cụ duy nhất là chiếc đèn pin nhưng vẫn toát lên đầy thần thái nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ của cô nàng.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất - Ảnh 1Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất - Ảnh 2Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất - Ảnh 3

Gần đây, Trần Đô Linh gây sốt cộng đồng mạng khi đảm nhận vai trò cameo, với vai diễn mẹ của nam chính Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ. Dù không quá nhiều đất diễn và chỉ xuất hiện trong kí ức của nhân vật nhưng nhan sắc ‘bạch nguyệt quang’ đầy xinh đẹp, thuần khiết của cô nàng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất - Ảnh 4

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, Trần Đô Linh nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Cho đến hiện tại, dù sở hữu trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng trong nhiều năm qua, khả năng diễn xuất của Trần Đô Linh vẫn chưa được đánh giá cao.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất - Ảnh 5

Được biết, hồi đầu năm nay, Trần Đô Linh gây chú ý khi tham gia dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Gây ấn tượng với vai diễn ‘ác nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, Trần Đô Linh thoát mác ‘bình hoa di động’ và thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất - Ảnh 6

Không những thế, visual tiên khí, đầy ấn tượng của Trần Đô Linh được cư dân mạng đánh giá là nữ phụ chuyên ‘lấn át’ nữ chính. Khán giả nhận xét cô nàng hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử, tương tự 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi.

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy tiên khí của Trần Đô Linh quảng cáo cho game Liên Minh Huyền Thoại mobile. Theo đó, cô đang trong tạo hình của Triệu Hoán Sư để pr cho hệ liệt Truyền Thuyết Ngọc Kiếm 2023.

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