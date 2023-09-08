Trần Đô Linh khoe nhan sắc quyến rũ trong bộ ảnh đen trắng, được thực hiện với một đạo cụ duy nhất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Đô Linh được phòng làm việc cô nàng đăng tải. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình đơn giản với áo sơ mi và tóc xoăn nhẹ của cô nàng với tone ảnh trắng đen. Được biết, bộ ảnh này được thực hiện với đạo cụ duy nhất là chiếc đèn pin nhưng vẫn toát lên đầy thần thái nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ của cô nàng.

Gần đây, Trần Đô Linh gây sốt cộng đồng mạng khi đảm nhận vai trò cameo, với vai diễn mẹ của nam chính Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ. Dù không quá nhiều đất diễn và chỉ xuất hiện trong kí ức của nhân vật nhưng nhan sắc ‘bạch nguyệt quang’ đầy xinh đẹp, thuần khiết của cô nàng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, Trần Đô Linh nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Cho đến hiện tại, dù sở hữu trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng trong nhiều năm qua, khả năng diễn xuất của Trần Đô Linh vẫn chưa được đánh giá cao.

Được biết, hồi đầu năm nay, Trần Đô Linh gây chú ý khi tham gia dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Gây ấn tượng với vai diễn ‘ác nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, Trần Đô Linh thoát mác ‘bình hoa di động’ và thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng.

Không những thế, visual tiên khí, đầy ấn tượng của Trần Đô Linh được cư dân mạng đánh giá là nữ phụ chuyên ‘lấn át’ nữ chính. Khán giả nhận xét cô nàng hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử, tương tự 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi.