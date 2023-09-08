Sốc xỉu vì nhan sắc của sao nhí Lâm Tử Diệp trong Vân Chi Vũ: Sinh năm 2011, gu thời trang siêu xịn, visual 'không phải dạng vừa'

Sự xuất hiện của Lâm Tử Diệp trong Vân Chi Vũ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vân Chi Vũ đang là bộ phim Hoa ngữ được nhiều khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh sự tái hợp giữa nữ chính Ngu Thư Hân và nam chính Trương Lăng Hách, phim còn có sự xuất hiện trở lại của sao nhí đình đám Lâm Tử Diệp (vai Tuyết Trùng Tử). Ở tập 9 của Vân Chi Vũ, sự xuất hiện của Lâm Tử Diệp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều khán giả nhận ra rằng cậu bé Lâm Tĩnh trong bộ phim Bạn đời hoàn mỹ năm nào nay đã lớn phổng phao trông thấy. Bẵng đi một thời gian ít xuất hiện trước truyền thông, Lâm Tử Diệp bây giờ đã lớn khôn, có gu thời trang siêu xịn và sở hữu Douyin với lượng fan "khủng" hơn 6 triệu lượt theo dõi.

Lâm Tử Diệp cùng dàn diễn viên Vân Chi Vũ trên phim trường Lâm Tử Diệp là một cậu bé sinh năm 2011, sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng khuôn mặt đầy thiện cảm. Tuy còn nhỏ tuổi, Lâm Tử Diệp đã là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả và được đánh giá là một sao nhí tài năng.

Lâm Tử Diệp gia nhập làng trí từ rất sớm, từ 4-5 tuổi đã tham gia quay phim truyền hình và là một mẫu nhí được săn đón. Năm 2019, cậu bé chính thức có thân phận là một diễn viên khi kí hợp đồng cùng công ty giải trí Kì Hạ. Lâm Tử Diệp cùng dàn diễn viên Vân Chi Vũ trên phim trường Một số bộ phim Lâm Tử Diệp tham gia có thể kể đến như Hạo Y Hành (vai Hạ Tư Nghịch) (2020), Quân Cửu Linh (vai Sở Cửu Dụ) (2021), Xin chào các bạn (vai Đồng Tử Kiện) (2021), Yêu Thầm Quất Sinh Hoài Nam (vai Thịnh Hoài Nam lúc nhỏ) (2022), Bạn đời hoàn mỹ (vai Lâm Tĩnh), (2022), Thời Đại Khó Tính (vai thời niên thiếu Lâm Kì) (2022), Thiên Tài Cơ Bản Pháp (vai thời còn nhỏ của Bùi Chi) (2022), Vân Chi Vũ (vai Tuyết Trùng Tử) (2023). Đặc biệt, trong năm 2022, Lâm Tử Diệp nhận được khá nhiều dự án phim và tiếp xúc với nhiều diễn viên nổi tiếng như Trương Tân Thành, Trương Tử Phong,... Mặc dù chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, thế nhưng chính tài năng diễn xuất bẩm sinh cùng gương mặt điển trai, Lâm Tử Diệp được đánh giá sẽ là mỹ nam thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ khi trưởng thành. Một vài ảnh hiện tại của Lâm Tử Diệp

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