Lý do Trương Lăng Hách muốn đóng phim hiện đại với Ngu Thư Hân sau 'Vân Chi Vũ'

Sao quốc tế 20/09/2023 16:30

Mới đây, Trương Lăng Hách đã bày tỏ muốn cùng Ngu Thư Hân đóng chung một bộ phim hiện đại. 

Mới đây, khi được hỏi về lần hợp tác tiếp theo với Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách đã bày tỏ muốn hai người đóng chung một bộ phim hiện đại. 

Cụ thể, trong lần đầu tiên ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách vào vai nam phụ Trường Hành còn Ngu Thư Hân đóng nữ chính Hoa Lan Nhỏ. Trương Lăng Hách đóng nam phụ trong Thương Lan Quyết nên định sẵn không có được tình yêu của nữ chính.

Lý do Trương Lăng Hách muốn đóng phim hiện đại với Ngu Thư Hân sau 'Vân Chi Vũ' - Ảnh 1

Trong lần hợp tác thứ hai ở Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách lúc này đã được đóng nam chính. Nhân vật nam chính của anh là Cung Tử Vũ và nữ chính Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) thậm chí còn gần như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hai người từ dò xét tới tin tưởng, yêu thương, một lòng hy sinh vì nhau, thậm chí không tiếc cả tính mạng.

Những tưởng cuối cùng nam nữ chính sẽ có được cái kết hạnh phúc bên nhau sau khi trải qua bao sóng gió thì đạo diễn lại đặt một cú twist gây sốc ở cuối phim. Vân Vi Sam trở về thăm nhà và gặp người đứng đầu tổ chức sát thủ Vô Phong, không rõ sống chết. Còn Cung Tử Vũ vẫn mòn mỏi chờ đợi nàng.

Do đó, cả hai lần hợp tác với Ngu Thư Hân trong phim cổ trang đều không có được cái kết trọn vẹn. Bởi thế, Trương Lăng Hách muốn đổi sang đóng phim hiện đại cũng là điều dễ hiểu.

Lý do Trương Lăng Hách muốn đóng phim hiện đại với Ngu Thư Hân sau 'Vân Chi Vũ' - Ảnh 2Lý do Trương Lăng Hách muốn đóng phim hiện đại với Ngu Thư Hân sau 'Vân Chi Vũ' - Ảnh 3

Trước đó, đoạn kết Vân chi vũ bị đánh giá là "đầu voi đuôi chuột". Những tình tiết được thiết lập một cách cẩn thận từ đầu phim lại bị xử lý nhanh chóng, qua loa và thiếu chiều sâu. Một loạt các câu hỏi được đặt ra vào những tập nửa cuối phim cũng không được trả lời. 

Thêm vào đó, cư dân mạng Trung Quốc còn thể hiện trạng thái tức giận vì cái kết lưng chừng vô nghĩa dành cho hai cặp đôi chính, đồng thời thất vọng với cách thiết lập nhân vật khó hiểu của nam chính Cung Tử Vũ.

Trong làn sóng phản đối này, tên của đạo diễn Quách Kính Minh bị réo gọi liên tục. Thậm chí, tên anh còn đứng số 1 trên BXH từ khóa hot của Weibo. Quách Kính Minh là nhà văn, đạo diễn nổi tiếng với những góc quay đẹp, bối cảnh phim chân thực, trang phục được đầu tư. Người xem cho rằng sẽ được thưởng thức một tác phẩm truyền hình với chất lượng cao, từng khung hình như trên màn ảnh rộng. Nhưng thực tế, tác phẩm Vân chi vũ lại hoàn toàn không được như kỳ vọng này.

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