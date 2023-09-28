Paparazzi vừa tung tin Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay, netizen liền đáp trả một câu cực gắt

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin paparazzi Lưu Đại Chùy đã tiết lộ Bạch Lộc Trương Lăng Hách đã chia tay sau thời gian hẹn hò. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Tuy nhiên, đa phần đều lên tiếng phản bác lại tin tức này của paparazzi với lời bình luận: “Hai người hẹn hò khi nào mà chia tay?”.

Được biết, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc.

Không những thế, cánh săn ảnh liên tục chụp được ảnh Trương Lăng Hách đến nhà Bạch Lộc, người hâm mộ cũng soi nhiều chi tiết ngọt ngào đáng nghi của hai diễn viên. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Gần đây, cả hai lại vướng nghi vấn đeo vòng tay tình nhân của cùng một thương hiệu. Fan thậm chí còn có hình ảnh chứng minh chủ thương hiệu xác nhận việc Trương Lăng Hách đeo vòng tay của họ. Ngoài ra, Bạch Lộc cũng không ít lần diện trang phục của thương hiệu này. Bởi vậy, cư dân mạng càng chắc chắn về tin đồn hẹn hò của cặp sao.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, phía Trương Lăng Hách thông qua người hâm mộ của mình bác bỏ tin đồn hẹn hò. Sau đó, vào ngày hôm sau, khi xuất hiện trước công chúng, Trương Lăng Hách đã không còn đeo chiếc vòng kia nữa.

Mặc dù chưa có sự xác thực những tin đồn việc hẹn hò của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc nhưng thông tin cặp đôi chia tay vẫn gây bàn luận xôn xao của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.