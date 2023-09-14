Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc công bố 'hỷ tín', ngày về chung một nhà không còn xa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10 trên đài Hồ Nam và MangoTV. Gần đây, bộ phim cũng đã chính thức qua kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng với 36 tập. Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ phấn khích vì thoát kiếp nạn ‘đắp chiếu’ sau lùm xùm của nhà sản xuất phim.

Trước đó, nhà sản xuất của phim đã biển thủ công quỹ và đang bị điều tra. Chính vì thế dự án Dĩ Ái Vi Doanh đang đối mặt với nguy cơ không thể lên sóng. Được biết, chuyện này vốn đã xảy ra từ cuối tháng 4 sau khi phim đóng máy nhưng bây giờ mới được đào lại để bàn luận. Chính vì thế, thông tin được lên sóng của bộ phim đã khiến người hâm mộ yên tâm hơn rất nhiều.

Bộ phim hiện đang là một trong những bộ ngôn tình chuyển thể nhận được nhiều sự chú ý nhất của người hâm mộ. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được đánh giá là một trong những màn kết hợp đáng trông chờ nhất màn ảnh xứ Trung 2023. Bên cạnh đó, Dĩ Ái Vi Doanh được cho là cơ hội lớn để cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bứt phá lên tầm cao mới.