Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc công bố 'hỷ tín', ngày về chung một nhà không còn xa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc bất ngờ công bố 'hỷ tín', ngày về chung một nhà không còn xa.
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10 trên đài Hồ Nam và MangoTV. Gần đây, bộ phim cũng đã chính thức qua kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng với 36 tập. Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ phấn khích vì thoát kiếp nạn ‘đắp chiếu’ sau lùm xùm của nhà sản xuất phim.
Trước đó, nhà sản xuất của phim đã biển thủ công quỹ và đang bị điều tra. Chính vì thế dự án Dĩ Ái Vi Doanh đang đối mặt với nguy cơ không thể lên sóng. Được biết, chuyện này vốn đã xảy ra từ cuối tháng 4 sau khi phim đóng máy nhưng bây giờ mới được đào lại để bàn luận. Chính vì thế, thông tin được lên sóng của bộ phim đã khiến người hâm mộ yên tâm hơn rất nhiều.
Bộ phim hiện đang là một trong những bộ ngôn tình chuyển thể nhận được nhiều sự chú ý nhất của người hâm mộ. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được đánh giá là một trong những màn kết hợp đáng trông chờ nhất màn ảnh xứ Trung 2023. Bên cạnh đó, Dĩ Ái Vi Doanh được cho là cơ hội lớn để cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bứt phá lên tầm cao mới.
Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai ‘cắm sừng’ ngoại tình với một cô gái giàu có.
Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của ‘trà xanh’, được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.