Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc và Trương Lăng Hách kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy dự án Ninh An Như Mộng. Ở thời điểm hiện tại, dự án này đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến nhiều khán giả ‘thấp thỏm’ chờ đợi.

Thời gian qua, việc Ninh An Như Mộng bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G lên sóng từng khiến không ít khán giả thất vọng. Được biết, lý do hoãn chiếu được đoàn phim đưa ra lý do là trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trước đó, nam phụ quan trọng của phim Châu Tuấn Vỹ đã vướng bê bối. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến dự án không thể ra mắt đúng lịch.