Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều?

Sao quốc tế 13/09/2023 14:06

Mới đây, Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc và Trương Lăng Hách kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy dự án Ninh An Như Mộng. Ở thời điểm hiện tại, dự án này đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến nhiều khán giả ‘thấp thỏm’ chờ đợi.

Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều? - Ảnh 1

Thời gian qua, việc Ninh An Như Mộng bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G lên sóng từng khiến không ít khán giả thất vọng. Được biết, lý do hoãn chiếu được đoàn phim đưa ra lý do là trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trước đó, nam phụ quan trọng của phim Châu Tuấn Vỹ đã vướng bê bối. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến dự án không thể ra mắt đúng lịch.

Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều? - Ảnh 2

Gần đây, mạng xã hội hé lộ thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính dự kiến nối sóng sau khi Vân Chi Vũ kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc dự án này sẽ lên sóng vào cuối tháng 9 trên nền tảng IQIYI. Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khởi.

Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác bộ phim Ninh An Như Mộng. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều? - Ảnh 4Bạch Lộc và 'người tình tin đồn' mừng kỉ niệm 1 năm ngày đóng máy của Ninh An Như Mộng, dân tình mong chờ 1 điều? - Ảnh 5

Không những thế, cặp đôi này cũng từng xuất hiện trong một show truyền hình ngoài trời để quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng. Các fan couple được một phen đứng ngồi không yên trước loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Theo đó, cả hai có màn bắt tay chào hỏi, vui cười công khai với nhau. Thậm chí, có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nối sóng Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách dự kiến sẽ nối sóng sau khi Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân kết thúc.

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