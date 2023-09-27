Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ lập thành tích khủng ở thị trường Hàn Quốc

Sao quốc tế 27/09/2023 09:33

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ lập thành tích khủng ở thị trường Hàn Quốc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã lọt top 1 bảng xếp hạng phim trending trên nền tảng Moa của Hàn Quốc vào thời điểm công chiếu đại kết cục của bộ phim. Được biết, dự án đã được lên sóng ở nền tảng này từ tháng 8 và cũng đang ở vị trí đầu bảng xếp hạng realtime trên nền tảng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ lập thành tích khủng ở thị trường Hàn Quốc - Ảnh 1

Kể từ khi phát sóng lần đầu tiên cho đến hiện tại, bộ phim vẫn liên tiếp tạo được sức nóng trên các bảng xếp hạng và còn góp phần thúc đẩy du lịch thành phố. Chìa khóa thành công của bộ phim nằm ở sự sáng tạo đổi mới. Đầu tiên là việc ứng dụng phong cách Đôn Hoàng vào phục trang đã tạo ra một bầu không khí thần thoại huyền bí và cổ xưa, đem nhiều yếu tố phương Đông lồng ghép vào trong bộ phim, kế thừa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ lập thành tích khủng ở thị trường Hàn Quốc - Ảnh 2

Phim có cốt truyện đột phá không chỉ giới hạn về tình cảm lứa đôi mà còn khai thác rộng hơn trong nhiều mối quan hệ tình thân, tình người. Dùng cả tình yêu và sự cứu rỗi để truyền tải những giá trị tích cực. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Bạch Lộc và La Vân Hi cũng được người xem đánh giá cao. Cặp đôi có tương tác hóa học tốt, Bạch Lộc giữ vững phong độ còn La Vân Hi thì có sự tiến bộ đáng kể.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ lập thành tích khủng ở thị trường Hàn Quốc - Ảnh 3

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc bất ngờ lập thành tích khủng ở thị trường Hàn Quốc - Ảnh 4

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được nhiều netizen đặt kỳ vọng bùng nổ trong năm 2024

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được nhiều netizen đặt kỳ vọng bùng nổ trong năm 2024

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật nằm trong danh sách phim sẽ được lên sóng trên nền tảng IQIYI vào năm 2024 và được nhiều netizen đặt kỳ vọng bùng nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được nhiều netizen đặt kỳ vọng bùng nổ trong năm 2024

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được nhiều netizen đặt kỳ vọng bùng nổ trong năm 2024

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc?

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc?

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi 'chốt đơn' tái hợp với Tiêu Thuận Nghiêu trong dự án cổ trang nam chủ Thủy Long Ngâm

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi 'chốt đơn' tái hợp với Tiêu Thuận Nghiêu trong dự án cổ trang nam chủ Thủy Long Ngâm

Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn?

Tình Yêu Gặp Được Darwin hé lộ tạo hình bác sĩ của La Vân Hi trên phim trường, liệu có đầy nhược điểm như lời đồn?

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều?

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều?

Vừa bị 'chị gái' Bạch Lộc 'cự tuyệt', La Vân Hi tìm được 'tình yêu mới' với một mỹ nhân 'kém tiếng' trong dự án Thiên Kiếp Mi

Vừa bị 'chị gái' Bạch Lộc 'cự tuyệt', La Vân Hi tìm được 'tình yêu mới' với một mỹ nhân 'kém tiếng' trong dự án Thiên Kiếp Mi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình