Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được nhiều netizen đặt kỳ vọng bùng nổ trong năm 2024

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính đã tung ra đoạn video quá trình làm phim trong ngày hội chiêu thương. Được biết, dự án nằm trong danh sách phim sẽ được lên sóng trên nền tảng IQIYI vào năm 2024.

Có thể thấy, ở tạo hình lần này, La Vân Hi được khen có ngũ quan hài hoà, làn da trắng, phong thái nho nhã, thư sinh, đầy tiên khí. Vốn sở hữu gương mặt điển trai cùng khí chất cổ trang khó ai sánh bằng vậy nên nam thần có thể dễ dàng cân được mọi kiểu tạo hình cổ trang trên màn ảnh.

Nữ chính Tống Dật được biết đến là ‘mỹ nhân cổ trang’ thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Ở tạo hình lần này trong phim, cô nàng toát lên được phong thái nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ. Với visual nhan sắc lẫn diễn xuất của cặp đôi khiến nhiều khán giả kì vọng vào màn kết hợp lần này.

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.