Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều?

Sao quốc tế 28/08/2023 09:34

Vừa qua, dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính đã chính thức đóng máy. Nhiều netizen kỳ vọng một điều ở bộ phim này.

Vừa qua, dự án Nhan Tâm Ký do La Vân HiTống Dật đóng chính đã chính thức đóng máy. Theo đó đoàn phim đã tung ra poster của các diễn viên trên phim trường trong dịp này. Bộ phim dự kiến phát sóng vào năm 2024, được nhiều khán giả kỳ vọng oanh tạc mọi bảng xếp hạng, trở thành một bộ phim chất lượng, bạo khoản.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 1Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 2Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 3

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 4

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 5Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 6

Kể từ khi công bố dự án đến khi đóng máy, La Vân Hi và Tống Dật được khen ngợi bởi visual nhan sắc mãn nhãn. Sắc vóc của La Vân Hi đã khá khẩm và bớt ‘gầy gò’ hơn hồi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vẻ điển trai của anh chàng được nhận xét như quay lại thời đỉnh cao ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong khi đó, Tống Dật lại lộ diện với trong tạo hình cổ trang lần này vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa đáng yêu. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng dự án sẽ bùng nổ khi lên sóng.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 7

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật chính thức đóng máy, netizen kỳ vọng một điều? - Ảnh 8

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.

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