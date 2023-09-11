Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi 'chốt đơn' tái hợp với Tiêu Thuận Nghiêu trong dự án cổ trang nam chủ Thủy Long Ngâm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin La Vân Hi 'chốt đơn' tái hợp với Tiêu Thuận Nghiêu trong dự án cổ trang nam chủ Thủy Long Ngâm sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thủy Long Ngâm (tên cũ: Thiên Kiếp Mi) đã chính thức chốt đơn La Vân Hi và Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính, nữ chính được ấn định do nữ diễn viên Trần Dao. Được biết, Thủy Long Ngâm là dự án cổ trang nam chủ, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình. Người này cũng là ‘mẹ đẻ’ của dự án Liên Hoa Lâu gây sốt cộng đồng mạng vừa qua. Nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ, cố gắng cứu nhóm bạn thân của Đường Lệ Từ.

La Vân Hi đang là cái tên nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây sau cơn sốt Trường Nguyệt Tẫn Minh, hợp tác cùng Bạch Lộc. Mặc dù anh chàng bị nhận xét là quá gầy nhưng với kỹ thuật diễn cảm xúc, linh hoạt, giúp anh giành được những lời khen có cánh từ khán giả.

Trước đó, La Vân Hi cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai nam phụ Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhiều khán giả cho rằng nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh rất hợp với hình tượng nam thần cổ trang “mỹ cường thảm”. Tiêu Thuận Nghiêu có lẽ không phải gương mặt quá quen thuộc với khán giả nhưng anh cũng từng xuất hiện trong nhiều phim nổi tiếng như Quân Sư Liên Minh, Ngự Giao Ký, Trường Nguyệt Tẫn Minh,… Đáng chú ý, anh chàng cũng là một trong 3 nam chính trong dự án Liên Hoa Lâu. Về phần nữ chính Trần Dao sở hữu ngoại hình lẫn diễn xuất ổn áp. Cô nàng từng ghi dấu ấn với khán giả, trong bộ phim Pháp Sư Vô Tâm. Gần đây, cô nàng gây chú ý khi góp mặt trong dàn nữ phụ của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và được nhận định visual lấn át nữ chính.

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