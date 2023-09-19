Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc?

Sao quốc tế 19/09/2023 08:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính được nhiều khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc.

Dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính đã chính thức đóng máy thời gian gần đây. Chính vì thế, nhiều khán giả vô cùng quan tâm về lịch lên sóng của bộ phim.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký đã bắt đầu mở chế độ hẹn xem trên nền tảng IQIYI và đã có gần 350.000 người hẹn xem trước. Bên cạnh đó, theo hiển thị thì bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2024. Chính vì thế nhiều khán giả hy vọng bộ phim sẽ lên sóng vào đầu năm sau.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc? - Ảnh 2

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, La Vân Hi là một trong những tài tử được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Hồi đầu năm nay, anh chàng gây sốt cộng đồng mạng với vai diễn Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. ‘Nam thần cổ trang’ được đánh giá có diễn xuất tròn vai. Chính vì thế, nhiều khán giả kì vọng anh sẽ bứt phá thêm nữa ở phim mới lần này.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đánh giá cao màn kết hợp lần này của La Vân Hi và Tống Dật. Cả hai đều được nhận xét có tạo hình cổ trang cuốn hút và diễn xuất tốt. Riêng La Vân Hi còn sở hữu lượng fan đông và có lực diễn xuất tốt. Nữ chính Tống Dật bùng nổ diễn xuất sau dự án Ở Rể, gần đây còn có dự án Trường Phong Độ.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc? - Ảnh 4

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

Nhan Tâm Ký của La Vân Hi và Tống Dật được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng sau khi làm một việc? - Ảnh 5

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.

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