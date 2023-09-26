'Người tình tin đồn' của Bạch Lộc khoe visual nhan sắc đậm chất 'bạn trai nhà người ta' giữa trời tây

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Trương Lăng Hách chụp cùng fan hâm mộ giữa trời Tây. Được biết, anh chàng đang có mặt ở Paris để tham dự Tuần lễ thời trang . Đáng chú ý, anh chàng được khen ngợi vừa đẹp trai vừa gần gũi. Thậm chí, nhiều dân tình còn khẳng định Trương Lăng Hách sở hữu vibe đúng chuẩn ‘bạn trai nhà người ta’.

Trương Lăng Hách vốn là một trong những mỹ nam Hoa ngữ được đánh giá cao về nhan sắc trong thời gian gần đây. Anh chàng cao hơn 1m90 và không ít lần khoe diện mạo không góc chết, không tì vết trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa.

Mặc dù sở hữu nhan sắc mãn nhãn và đứng trong hàng tiểu sinh đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ nhưng Trương Lăng Hách khá đen đủi khi những dự án gần đây mà anh chàng đóng chính liên tục gặp biến.

Theo đó, dự án Ninh An Như Mộng của Trương Lăng Hách đóng chính cùng Bạch Lộc vốn được kỳ vọng và đã xin được giấy phép phát sóng nhưng lại hủy lịch chiếu đột ngột trước giờ G. Hiện tại, bộ phim vẫn 'bặt vô âm tính' và chưa có lịch lên sóng chính thức.

Gần đây, dự án Vân Chi Vũ của anh chàng đóng chính cùng Ngu Thư Hân ‘nhảy dù’ lên sóng quá vội vàng, không có thời gian tuyên truyền khiến sức hút của phim bị giảm. Không chỉ vậy, thiết lập nhân vật nam chính Cung Tử Vũ của Trương Lăng Hách bị chèn ép quá nhiều, làm nền cho nhân vật phụ. Bản thân nam diễn viên cũng chịu ảnh hưởng khi đoàn làm phim không chú trọng vào nhân vật chính, bất công rõ rệt.

Chính vì thế, khán giả vẫn kì vọng Trương Lăng Hách sẽ có màn bứt phá sau khi Ninh An Như Mộng được lên sóng, cũng như có nhiều cơ hội mới ở những dự án phim tiếp theo.