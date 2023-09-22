Bạch Lộc công khai 'người yêu mới' trong loạt khoảnh khắc ngập tràn hơi thở thanh xuân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bắc thượng do Bạch Lộc và Âu Hào đóng chính đã tung ra trailer ngập tràn hơi thở thanh xuân nhân dịp bộ phim vừa đóng máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng muốn quảng bá cho bộ phim nhân ngày hội chiêu thương.

Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước tạo hình ‘phá cách’ lần này của Bạch Lộc. Được biết, ở tạo hình thời học sinh, cô nàng hóa thân thành ‘chị đại học đường’ với mái tóc tém, gương mặt đen nhẻm. Mặc dù trông không đẹp mắt nhưng nhiều khán giả vẫn dành lời khen ngợi của cô nàng dám làm xấu mình vì vai diễn và chịu khó thử sức với đa dạng vai diễn mới.

Trong tạo hình trưởng thành, Bạch Lộc xuất hiện với tạo hình xinh đẹp với mái tóc dài được cắt tỉa đầy trẻ trung khiến dân tình mê mẩn. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng rất lớn vào màn hóa thân trong dự án chính kịch lần này của Bạch Lộc. Nếu phim thành công khi lên sóng, nàng “gà cưng” Vu Chính sẽ có cơ hội chuyển mình thậm chí bắt kịp Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên bảng xếp hạng tiểu hoa lứa 90.

Bắc Thượng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần, một tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Nội dung kể về những người trẻ tuổi lớn lên bên bờ kênh đào, phải trải qua quá trình lập nghiệp khó khăn và gian khổ rồi về quê để phát triển.

Trong đó, nữ chính Hạ Phượng Hoa (Bạch Lộc) tuổi nhỏ đã phải bôn ba ngoài đường phố, cùng mẹ trông coi sạp đậu phụ. Có bản tính quyết đoán từ nhỏ, Phượng Hoa lớn lên kiên cường, sau đó dấn thân vào ngành vận chuyển hàng hoá tại thành phố lớn. Cũng tại đây, cô gặp lại Vọng Hoà (Âu Hào) - bạn thơ ấu mà cô từng ‘cảm nắng’. Cùng nhau, cả hai phát triển sự nghiệp lẫn tình cảm, sau đó trở về giúp đỡ xây dựng quê nhà.