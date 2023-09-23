Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Mới đây, vào ngày hội chiêu thương (công bố dự án, kêu gọi đầu tư) do IQIYI tổ chức, gây chú ý bởi hàng loạt các bộ phim đang được khán giả mong chờ nhất. Theo đó, đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh đã chính thức công bố dàn cast chính do Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng chính.

Bạch Nguyệt Phạn Tinh chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh. Đạo diễn cầm trịch của bộ phim này do Chu Nhuệ Bân đảm nhận. Được biết, vị đạo diễn này từng cầm trịch nhiều dự án đình đám như: Ngự Giao Ký, Hương Mật Tựa Khói Sương, Ninh An Như Mộng,…

Nhiều khán giả vô cùng hóng đợi ngày khai máy chính thức của bộ phim. Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đều là những mỹ nam, mỹ nữ sở hữu visual mãn nhãn, ngoại hình phù hợp với các tạo hình cổ trang. Chính vì thế, nhiều khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn kết hợp lần này.

Sau gần 10 năm hoạt động trong showbiz xứ Trung, Bạch Lộc đã sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ với không ít vai diễn ấn tượng. Dẫu vậy, cô bị cho là không có khả năng 'bảo chứng rating' như các sao hạng A được kỳ vọng. Sau thành công Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng hồi đầu năm nay, tên tuổi cô nàng tăng trưởng vượt bậc và có nhiều tài nguyên phim tốt tìm đến.

Gần đây, Bạch Lộc gây chú ý khi tham gia vào dự án chính kịch Bắc Thượng và được khen ngợi ‘kính nghiệp’ khi chấp nhận làm xấu bản thân để phù hợp cho vai diễn. Sắp tới đây, cô nàng có dự án cổ trang Ninh An Như Mộng lên sóng, được đặt nhiều kỳ vọng bùng nổ.

Trong khi đó, Ngao Thụy Bằng cũng rất được yêu mến sau vai Lôi Vô Kiệt trong Thiếu Niên Ca Hành. Mặc dù gần đây, Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý không thành công như mong đợi, thế nhưng nhiều người vẫn rất mong đợi dự án tiếp theo của anh chàng. Cái khó của Ngao Thụy Bằng là phải làm sao để vượt qua được cái bóng quá lớn của đàn anh Lưu Học Nghĩa đã từng diễn vai Thiên Khải cực kỳ xuất sắc ở Thiên Cổ Quyết Trần.