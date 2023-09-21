Trương Lăng Hách hối hận khi đóng nam chính trong 'Vân Chi Vũ'?

Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối, “Vân Chi Vũ" gây chú ý bởi những tình tiết gây tranh cãi. Nam chính Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) bị cho là quá mờ nhạt, lép vế so với nam phụ Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi).

“Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách đóng chính vẫn là bộ phim truyền hình Trung Quốc chiếm lĩnh Top 1 bảng xếp hạng chỉ số truyền thông của Datawin, vượt mặt nhiều bộ phim có diễn viên hot khác như “Nắng gắt bên tôi", “Gió Nam hiểu lòng tôi"... mặc dù đã kết thúc được 5 ngày.

Khán giả nhận xét, nhân vật này được xây dựng hình tượng không xứng với vị thế trưởng gia tộc, có những câu thoại ngô nghê, suy nghĩ thiếu chín chắn. Thậm chí, nhiều fan của nam diễn viên cho rằng, Trương Lăng Hách đã sai lầm khi đồng ý đóng phim của đạo diễn Quách Kính Minh. Xuyên suốt phim, dàn nhân vật phụ được xây dựng ấn tượng, nhiều đất diễn, và hoàn toàn lấn át hai nhân vật chính với thiết lập mờ nhạt.

Trong cuộc phỏng vấn, nói về cảnh phim này, Trương Lăng Hách thừa nhận anh đã bối rối bởi kịch bản và không biết phải diễn như thế nào.

“Drama lắm phải không? Lúc diễn đến cảnh đó, tôi cũng nghĩ rằng: “Ủa, Cung Tử Vũ biết mình bị Vân Vi Sam phản bội, tức giận như thế mà câu đầu tiên thốt ra sau khi bước vào phòng lại là "Nàng đừng nói chuyện với ta”? Tôi phải diễn câu thoại này kiểu gì bây giờ? Mọi người có thích câu đó không vậy?", Trương Lăng Hách cũng khẳng định, trong trường hợp ấy, nếu là anh, anh sẽ không nói câu đó khi nổi giận.

Vân chi vũ do nhà văn, đạo diễn Quách Kính Minh sản xuất với dàn diễn viên trẻ Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách, Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu. Trong đó, Ngu Thư Hân (vai Vân Vi Sam) và Lư Dục Hiểu (vai Thượng Quan Thiển) là hai sát thủ của tổ chức Vô Phong, được cử vào Cung Môn để làm gián điệp.

Vân Vi Sam tiếp cận Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) người giữ vai trò tân Chấp Nhẫn, đứng đầu Cung Môn. Thượng Quan Thiển thì tìm cách lấy lòng Cung Thượng Giác, nhân tài quản lý việc kinh doanh và đối ngoại của Cung Môn. Trong quá trình làm gián điệp, giữa họ nảy sinh tình cảm với nhau và đưa ra những quyết định cho số phận của mình.