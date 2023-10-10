Mới đây, tạo hình đầu tiên của Triệu Kim Mạch trong phim cổ trang Độ Hoa Niên đã được hé lộ.

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Triệu Kim Mạch ở phim trường Độ Hoa Niên đã được hé lộ và ngay lập tức khiến khán giả hoang mang cực độ. Từ trang phục đến kiểu tóc của Triệu Kim Mạch đều không thực sự thuận mắt, tạo cảm giác thô cứng, thiếu đi sự nữ tính, mềm mại. Do đó, nàng trưởng công chúa Lý Dung này khác xa tưởng tượng của cư dân mạng, khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Tuy nhiên, đáng nói nhất phải kể đến lớp trang điểm. Màu phục trang có phần quá tuổi so với Triệu Kim Mạch, đặc biệt đôi mắt cô được phủ một lớp phấn dày không khác gì quầng thâm của một người mất ngủ nhiều đêm. Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là tạo hình vì nội dung kịch bản yêu cầu, chứ bình thường không ai có thể đánh đôi mắt như vậy lên phim cả. Cư dân mạng nên bình tĩnh chờ đợi những tạo hình tiếp theo rồi đánh giá cũng chưa muộn.

Đây cũng là tạo hình duy nhất của Độ Hoa Niên được tiết lộ cho đến thời điểm này, nam chính Trương Lăng Hách chưa từng lộ mặt. Độ Hoa Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết Trưởng Công Chúa của tác giả Mặc Thư Bạch. Nội dung xoay quanh câu chuyện về trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch) và Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách), sau khi chết đi thì trùng sinh thành người yêu. Trưởng công chúa Lý Dung kiêu ngạo, bướng bỉnh phải lấy Bùi Văn Tuyên làm chồng vì lý do chính trị. Hai người không ưa gì nhau do tính cách khác biệt quá lớn. Trong khi trưởng công chúa tính tình phóng khoáng, thích chìm đắm trong rượu chè sênh ca, thì Bùi Văn Tuyên lại có tính cách hòa nhã, hướng nội. Chính vì chưa từng hiểu nhau nên cặp vợ chồng bị kẻ khác chia rẽ, bỏ mạng dưới âm mưu của đối phương. Khi được trùng sinh, cả hai bất ngờ quay về năm 18 tuổi, khi vừa lấy nhau, từ đó viết lại chương mới cho cuộc đời.

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