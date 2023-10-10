Nhiều khán giả bàng hoàng khi con trai Phó Nghệ Vỹ qua đời ở tuổi 30.

Cao Nhạc Nam - con trai của nữ nghệ sĩ Phó Nghệ Vỹ và giảng viên vũ đạo Cao Độ qua đời ở tuổi 30 được Sina đưa tin vào ngày 8/10. Theo đó, những người bạn thân cùng lớp Cao Lạc Nam ở Bắc Kinh, đám tang của anh đã được lo toan chu tất. Phó Nghệ Vỹ cùng người thân, bạn bè nói lời vĩnh biệt Cao Lạc Nam trong nước mắt. Đến thời điểm này, gia đình không tiết lộ lý do Cao Lạc Nam qua đời. Con trai của nữ nghệ sĩ Phó Nghệ Vỹ và giảng viên vũ đạo Cao Độ qua đời ở tuổi 30 Cao Lạc Nam 'gia nhập' vào giới nghệ thuật từ nhỏ, đi theo con đường diễn xuất của mẹ. Năm 14 tuổi, anh từng đóng trong tác phẩm Emergency Link của đạo diễn Quản Hồ. Ngoài ra, anh còn từng theo học opera tại Trung Quốc. Chính điều này đã khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp đau lòng, thương xót cho một chàng trai tài năng.

Nam diễn viên được nhiều người nhận xét là người sống tình cảm, hiếu thảo. Bạn cùng lớp của Cao Lạc Nam tại Nhà hát Quốc gia Trung Quốc xác nhận anh thực sự đã mất cách đây vài ngày. Gia đình đã ở bên anh trong hành trình cuối của cuộc đời. Về mẹ anh - Phó Nghệ Vỹ, cô sinh năm 1964, sở hữu vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng phải động lòng. Diễn xuất của cô được giới chuyên môn cũng như khán giả công nhận qua hàng loạt vai diễn trong những bộ phim như Hồng Lâu Mộng (1988), Ngô Tam Quế Và Trần Viên Viên, Truyền Kỳ Tiên Nữ, Phong Thần Bảng...Thậm chí, Phó Nghệ Vỹ còn được công chúng ưu ái đặt danh xưng "Đát Kỷ đẹp nhất trên màn ảnh".

Thậm chí, Phó Nghệ Vỹ còn được công chúng ưu ái đặt danh xưng "Đát Kỷ đẹp nhất trên màn ảnh". Nữ diễn viên trải qua hai đời chồng. Cao Lạc Nam là con với người chồng thứ hai Cao Độ, giảng viên Học viện múa Bắc Kinh. Hai lần đổ vỡ khiến nữ diễn viên mất đi niềm tin vào hôn nhân, trong lúc đang suy sụp tinh thần, Phó Nghệ Vỹ lỡ sa chân vào con đường sai trái. Nữ diễn viên trải qua hai đời chồng.

Hai lần đổ vỡ khiến nữ diễn viên mất đi niềm tin vào hôn nhân. Cụ thể, năm 2016 Phó Nghệ Vỹ bị tạm giam hình sự và đối diện án tù với tội danh sử dụng, tàng trữ chất cấm và chứa chấp người dùng chất cấm. Tại sở cảnh sát, Phó Nghệ Vỹ còn khai nhận đã sử dụng chất cấm từ 7 năm trước. Phó Nghệ Vỹ bị tạm giam hình sự và đối diện án tù với tội danh sử dụng, tàng trữ chất cấm và chứa chấp người dùng chất cấm vào năm 2016. Sự nghiệp của cô cũng 'chạm đáy' khi dính phải lùm xùm này. Sau hơn 2 tháng bị tạm giam, Phó Nghệ Vỹ mở họp báo công khai lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Trước sự bàn tán của dư luận, con trai Cao Nhạc Nam đứng lên gánh vác mọi áp lực, gửi lời xin lỗi tới công chúng. Theo đó, anh tự trách bản thân mình vì ít quan tâm tới mẹ nên mới khiến bà phạm phải sai lầm quá lớn này. Dù đang là mẹ đơn thân, nhưng Phó Nghệ Vỹ lại may mắn có được cậu con trai Cao Nhạc Nam hiếu thảo, chăm ngoan. Sau vụ việc, anh luôn ở bên, giành thời gian chăm sóc mẹ. Trước cái chết của con trai Cao Lạc Nam, nhiều khán giả tỏ lòng thương tiếc tới người đã khuất và gửi lời chia buồn, động viên Phó Nghệ Vỹ có thể vượt qua mất mát quá lớn này. Nhiều người động viên Phó Nghệ Vỹ có thể vượt qua mất mát quá lớn này.

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' đánh mất cả sự nghiệp lẫn danh tiếng vì một hành động không thể dung thứ 'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Phó Nghệ Vỹ khiến công chúng đồng loạt quay lưng vì việc làm không thể tha thứ của cô vào năm 2016.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/at-ky-ep-nhat-man-anh-pho-nghe-vy-au-long-khi-con-trai-ot-ngot-qua-oi-o-tuoi-30-622871.html