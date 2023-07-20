'Rần rần' trước nhan sắc 2 nữ diễn viên đóng nàng Đát Kỷ: Kẻ được khen không ngớt lời, người bị chê tơi tả

Bên cạnh đó, điều thú vị là hiện tại không chỉ có Diêu Địch là nàng Đát Kỷ duy nhất. Trong đó, người đẹp lai Na Nhiên Naran thể hiện vai Đát Kỷ trong Phong Thần: Tam Bộ Khúc đang gây tranh cãi vì ít kinh nghiệm diễn xuất nhưng lại có tạo hình ma mị, xinh đẹp.

Sohu đưa tin bộ phim điện ảnh chiếu mạng Phong Thần: Họa Thương ra mắt khán giả vào ngày 16/7, trong đó Diêu Địch đóng vai Đát Kỷ , Cảnh Cương Sơn thể hiện vai Trụ Vương, còn nam diễn viên gạo cội Vương Kính Tùng diễn Khương Tử Nha. Thể hiện một trong "tứ đại yêu cơ", là hồ yêu đẹp nhất nổi tiếng nhất trong thần thoại Trung Quốc, Diêu Địch bị chê.

Theo Sohu, ngoại hình của Diêu Địch bị đánh giá là có nhiều thay đổi so với vẻ trong sáng, đơn thuần mà vẫn cuốn hút thời trẻ.

Trong phim Phong Thần: Họa Thương, Đát Kỷ không phải hạ phàm quyến rũ Trụ Vương để hủy hoại nhà Trụ như nguyên tác tiểu thuyết mà nội dung đã có cải biên. Hồ tộc vốn sống yên bình trên một ngọn núi nhưng bị nhân loại tiêu diệt, thủ lĩnh hồ yêu bị giết chết. Gánh nặng vực lại hồ tộc và trả thù rơi lên vai Đát Kỷ.

Nữ diễn viên dường như bị di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ khiến da mặt căng thiếu tự nhiên, miệng lệch, hốc mắt sâu. Tạo hình Đát Kỷ của Diêu Địch cũng bị đánh giá sơ sài, diễn xuất của cô có những phân đoạn dùng quá sức, khoa trương, thiếu sự quyến rũ ma mị cần có của vai diễn.

Theo Sohu, Diêu Địch đã bước qua thời kỳ son sắc. Việc cô vẫn lựa chọn thể hiện vai diễn này cho thấy nữ diễn viên không quan tâm ý kiến đánh giá của công chúng, diễn bất kỳ vai nào được giao, dù phù hợp với bản thân hay không.

Sohu bình luận hiện tại danh tiếng của Diêu Địch đã xuống dốc, cô chỉ có thể đóng nữ chính trong các bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp.

Diêu Địch từng được đánh giá là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn

Diêu Địch sinh năm 1982, từng được đánh giá là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Cô thể hiện vai Vương Hi Phượng trong Tân Hồng Lâu Mộng, Tân Tình Yêu Thời Đại, Thất Tình 33 Ngày, Thanh Niên Bắc Kinh... đều là những tác phẩm nổi bật.

Tuy nhiên, đến năm 2014, Diêu Địch bị bắt gặp hẹn hò với nam diễn viên đã có vợ là Văn Chương. Bê bối tình ái khiến danh tiếng Diêu Địch sụp đổ, trở thành kẻ thứ ba đáng ghét bậc nhất tại giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2019, cô được cho là kết hôn với một doanh nhân, nhưng cuộc tình không kéo dài lâu do chồng nữ diễn viên ngoại tình.

Bên cạnh đó, tạo hình Đát Kỷ của Na Nhiên Naran lại nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Cô nàng trong vai Đát Kỷ khoe nhan sắc khác lạ, xinh đẹp và ma mị. Cô mặc cổ phục, giấu mình trong nhiều lớp vải và thể hiện bộ dạng có phần đau buồn, tổn thương. Đặc biệt, Đát Kỷ 2023 còn xoã tóc, khoe trọn phần tóc dài đến gót chân.

Tạo hình Đát Kỷ của Na Nhiên Naran lại nhận về rất nhiều lời khen ngợi

Từ khi được công bố, việc ekip Phong Thần Tam Bộ Khúc lựa chọn diễn viên "lai Tây" đóng Đát Kỷ đã dấy lên nhiều tranh cãi. Na Nhiên Naran mang 2 dòng máu Mông Cổ - Nga, gia nhập showbiz từ năm 2015 với vai trò người mẫu.

Có ý kiến còn cho rằng tạo hình của cô giống hồ ly trong Họa Bì hơn là Đát Kỷ

Cô cũng từng đóng MV cùng Châu Kiệt Luân vào năm 2016, song chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Hiện tại nhiều khán giả khen ngợi tạo hình Đát Kỷ của Phong Thần Tam Bộ Khúc đẹp hơn kì vọng nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, chưa toát lên được khí chất của "đại mỹ nhân thao túng Trụ Vương". Có ý kiến còn cho rằng tạo hình của cô giống hồ ly trong Họa Bì hơn là Đát Kỷ.