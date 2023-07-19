Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi'

Sao quốc tế 19/07/2023 16:09

Những chia sẻ của Châu Tấn về vai diễn mới nhận được nhiều sự đồng cảm của người hâm mộ.

Mới đây, Châu Tấn được khán giả và người hâm mộ quan tâm nồng nhiệt khi cô quay trở lại màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim "Nạn nhân không hoàn hảo" của đạo diễn Dương Dương. Phim đã chính thức phát sóng trên 2 đài Bắc Kinh, Đông Phương và độc quyền trên app IQIYI từ ngày 17/7. 

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 1

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 2
Châu Tấn tham gia đóng chính trong bộ phim "Nạn nhân không hoàn hảo" cùng Lưu Dịch Quân

Theo dõi Châu Tấn trong vai diễn mới, khán giả nhận ra Châu Tấn đã có những diễn xuất bùng nổ trong vai luật sư  Lâm Khuyết và đồng cảm rằng cô nàng đã rất nổ lực để có thể hóa thân vào vai diễn này. Ảnh hậu Châu Tấn cũng than thở rằng cô từng cảm thấy quá khó khăn và phải mất nhiều thời gian để học thuộc lời thoại. Bởi những từ ngữ chuyên môn trong nghề luật sư liên quan đến các điều luật và các quy định của pháp luật nên không được phép nói sai dù chỉ một từ.   

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 3
Thần thái và ngoại hình của luật sư Lâm (Châu Tấn thủ vai) trong 4 tập đầu nhận được nhiều sự khen ngợi 

Thái độ kính nghiệp và diễn xuất đầy cuốn hút của Châu Tấn trong những tập phim đầu tiên đã phần nào chiếm trọn được cảm tình của khán giả. Sức nặng của vai diễn này hứa hẹn mang đến những thước phim đầy hấp dẫn và kịch tính trong những tập tiếp theo. 

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 4

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 5
Nhan sắc "không góc chết" của Châu Tấn trên phim khiến nhiều người trầm trồ, bởi "Tam Kim Ảnh Hậu" đã bước vào tuổi 49 nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung đáng kinh ngạc

Châu Tấn (18/10/1974) sinh ra tại Chiết Giang và là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000 cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy. Châu Tấn được đánh giá là diễn viên có thực lực khi có trong tay gia tài đồ sộ hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ. Châu Tấn cũng là diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại 3 giải thưởng danh giá: giải Kim Mã, giải Kim Kê và giải Kim Tượng. 

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 6Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 7

Châu Tấn 'kể khổ' khi đóng phim 'Nạn nhân không hoàn hảo', netizen thương xót 'lướt thấy tấm poster là nghi rồi' - Ảnh 8
Thái độ kính nghiệp và diễn xuất đầy cuốn hút của Châu Tấn trong những tập phim đầu tiên của "Nạn nhân không hoàn hảo" đã phần nào chiếm trọn được cảm tình của khán giả

Ngoài thành công ở lĩnh vực điện ảnh, cô còn được biết đến như là một biểu tượng thời trang tại Trung Quốc. Năm 2006, cô được chọn trở thành đại diện toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp của Miu Miu (một thương hiệu thuộc Tập đoàn thời trang Prada) cùng với đàn em Đổng Khiết. Cô cũng đang nắm giữ kỉ lục về số lần lên trang bìa của 5 tạp chí thời trang phái nữ hàng đầu (Ngũ Đại Nữ San) tại Trung Quốc là Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire và Cosmopolitan.

 

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

Dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo do Châu Tấn đóng chính đã chính thức lên sóng. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn 'tái hợp' của Châu Tấn và Đổng Khiết sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện.

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