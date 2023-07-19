Mới đây, Châu Tấn được khán giả và người hâm mộ quan tâm nồng nhiệt khi cô quay trở lại màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim "Nạn nhân không hoàn hảo" của đạo diễn Dương Dương. Phim đã chính thức phát sóng trên 2 đài Bắc Kinh, Đông Phương và độc quyền trên app IQIYI từ ngày 17/7.

Châu Tấn tham gia đóng chính trong bộ phim "Nạn nhân không hoàn hảo" cùng Lưu Dịch Quân

Theo dõi Châu Tấn trong vai diễn mới, khán giả nhận ra Châu Tấn đã có những diễn xuất bùng nổ trong vai luật sư Lâm Khuyết và đồng cảm rằng cô nàng đã rất nổ lực để có thể hóa thân vào vai diễn này. Ảnh hậu Châu Tấn cũng than thở rằng cô từng cảm thấy quá khó khăn và phải mất nhiều thời gian để học thuộc lời thoại. Bởi những từ ngữ chuyên môn trong nghề luật sư liên quan đến các điều luật và các quy định của pháp luật nên không được phép nói sai dù chỉ một từ.

Thần thái và ngoại hình của luật sư Lâm (Châu Tấn thủ vai) trong 4 tập đầu nhận được nhiều sự khen ngợi

Thái độ kính nghiệp và diễn xuất đầy cuốn hút của Châu Tấn trong những tập phim đầu tiên đã phần nào chiếm trọn được cảm tình của khán giả. Sức nặng của vai diễn này hứa hẹn mang đến những thước phim đầy hấp dẫn và kịch tính trong những tập tiếp theo.