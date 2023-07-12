Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục

Sao quốc tế 12/07/2023 15:48

Những bức ảnh từ thập kỷ trước của Châu Tấn khiến tim nhiều người không khỏi xốn xang.

Mới đây, những bức ảnh ngày niên thiếu của Châu Tấn bất ngờ được cư dân mạng xứ Trung truyền tay nhau trên khắp các diễn đàn, trở thành chủ đề “nóng” thu hút lượng lớn người quan tâm. Dù ảnh chụp có phần kém chất lượng, song có thể thấy, nhan sắc xinh đẹp, có vài phần đáng yêu của người đẹp 7x vẫn nổi bật, rạng ngời.

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 1
 

 

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 2
Nhan sắc trong veo của Châu Tấn thuở mới vào nghề. 

Kỹ năng diễn xuất và danh tiếng của Châu Tấn luôn rất tốt từ trước đến nay khiến người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều, tuy không theo học chuyên ngành diễn xuất ngay từ đầu nhưng cô được công nhận là một diễn viên tài năng và là nữ hoàng của ba giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng.

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 3
 
Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 4
Nữ diễn viễn đã có một sự nghiệp đáng mơ ước và khó có sao nữ nào có thể vượt qua. 

Nhiều người nhận xét rằng Châu Tấn dường như đã bị thời gian bở quên. Bởi lẽ so với thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô vẫn vô cùng sinh động không khác gì những bức ảnh năm xưa dù rằng đến nay nữ diễn viên đã 49 tuổi.

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 5
Châu Tấn không hổ danh là quốc bảo diễn xuất của làng giải trí xứ Trung. 

Nhiều người cho rằng Châu Tấn dường như đã nắm được "liều thuốc trường sinh" khi loạt ảnh từ nhiều năm trước này được tung ra. Ngoài ra, mọi người còn ca ngợi cô là "Thiên tài", "Linh hồn", "Phù thủy” trong diễn xuất và luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân cũng như bảng xếp hạng thu nhập của người nổi tiếng ở Trung Quốc.

Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 6
Đa số người hâm mộ đều có chung cảm nhận rằng những thành tựu trong sự nghiệp và kinh doanh của cô mới đáng khen ngợi hơn.
Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục - Ảnh 7
Trái với sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, Châu Tấn là một phụ nữ kém may mắn trong tình yêu. Ở tuổi 49, Châu Tấn vẫn độc thân vui vẻ.
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