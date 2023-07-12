Loạt ảnh thời niên thiếu của mỹ nhân 'Như Ý Truyện' Châu Tấn khiến fan đổ gục

Mới đây, những bức ảnh ngày niên thiếu của Châu Tấn bất ngờ được cư dân mạng xứ Trung truyền tay nhau trên khắp các diễn đàn, trở thành chủ đề “nóng” thu hút lượng lớn người quan tâm. Dù ảnh chụp có phần kém chất lượng, song có thể thấy, nhan sắc xinh đẹp, có vài phần đáng yêu của người đẹp 7x vẫn nổi bật, rạng ngời.

Nhan sắc trong veo của Châu Tấn thuở mới vào nghề.

Kỹ năng diễn xuất và danh tiếng của Châu Tấn luôn rất tốt từ trước đến nay khiến người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều, tuy không theo học chuyên ngành diễn xuất ngay từ đầu nhưng cô được công nhận là một diễn viên tài năng và là nữ hoàng của ba giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng.

Nữ diễn viễn đã có một sự nghiệp đáng mơ ước và khó có sao nữ nào có thể vượt qua.

Nhiều người nhận xét rằng Châu Tấn dường như đã bị thời gian bở quên. Bởi lẽ so với thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô vẫn vô cùng sinh động không khác gì những bức ảnh năm xưa dù rằng đến nay nữ diễn viên đã 49 tuổi.