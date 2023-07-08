Vừa qua, dự án điện ảnh Phong Thần Đệ Nhất Bộ đã tung ra poster tạo hình của nữ chính Đát Kỷ do nữ diễn viên Na Nhiên Naran thủ vai. Tuy nhiên, ngoại hình lẫn diễn xuất của cô nàng gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng visual lẫn diễn xuất của cô nàng thiếu sự ma mị, quyến rũ và không thể vượt mặt được nhân vật Tiểu Duy của đàn chị Châu Tấn. Thời điểm khi Họa Bì lên sóng, không cần kiểu tóc cầu kỳ, trang phục diêm dúa hay trang sức ngọc ngà, ‘hồ ly’ Tiểu Duy chỉ cần dùng ánh mắt đã khiến người đối diện khi nhìn vào phải u mê không lối thoát.

Được biết, Na Nhiên được nhận xét có tạo hình giống với hồ ly Tiểu Duy ( Châu Tấn thủ vai) trong Họa Bì. Nhà sản xuất cho biết Na Nhiên Naran đã phải trải qua khóa huấn luyện hơn 3 tháng để học cách đi đứng, phong thái vận động của loài cáo, học các điệu múa để hóa thân vào nhân vật Đát Kỷ.

Ngoài ‘hồ ly’ Tiểu Duy của Châu Tấn, Na Nhiên sẽ gặp nhiều áp lực khi trước cô còn có 3 nàng hồ ly Đát Kỷ ghi dấu ấn trong lòng khán giả là Phó Nghệ Vỹ (Phong Thần Bảng 1990), Ôn Bích Hà (Đát Kỷ Trụ Vương 2001) và Phạm Băng Băng (Phong Thần Bảng 2006 và Phong Thần Truyền Kỳ 2016).

Đát Kỷ vốn là vai diễn khó, không phải ai cũng có thể đóng được trên màn ảnh Trung Quốc. Được biết, Đát Kỷ là vốn là một cô gái lương thiện nhưng bị hồ ly nhập xác. Sau khi vào cung làm phi, nhân vật này có cả nét ngây thơ, cả sự khêu gợi làm Trụ Vương u mê. Sau đó, Đát Kỷ ngày càng trở nên độc ác, nhằm thâu tóm quyền lực, xúi giục Trụ Vương giết hại trung thần. Vai diễn này không chỉ cần vẻ ngoài đẹp nổi bật mà diễn viên còn phải có khả năng diễn xuất tốt để thể hiện sự biến đổi tâm lý, sự tham vọng ngày càng cao của Đát Kỷ. Việc Na Nhiên Naran được giao vai diễn Đát Kỷ gây tranh cãi dữ dội. Cô không có kinh nghiệm diễn xuất, nhan sắc cũng không ấn tượng.

Na Nhiên sinh năm 1997, mang trong mình hai dòng máu Nga - Mông Cổ. Cô nàng từng ký kết hợp đồng người mẫu với nhiều công ty quản lý nổi tiếng ở châu Á. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi góp mặt trong MV "Bong Bóng Tỏ Tình" của Châu Kiệt Luân. Thế nhưng phải đến tận 2023, cô mới chính thức lấn sân sang diễn xuất.