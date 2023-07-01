Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' của Trung Quốc. Tuy không theo học chuyên ngành diễn xuất ngay từ đầu nhưng cô được công nhận là một diễn viên tài năng và là nữ hoàng của ba giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng.

Để có được Châu Tấn thành công như hiện tại, một phần là nhờ cô được lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ. Theo đó, trong một chương trình, nàng ‘Đại Hoa đán’ tiết lộ cô là cô con gái độc nhất trong nhà được bố mẹ cưng chiều: "Khi mang thai tôi, bố đã giao kèo với mẹ rằng: Nếu sinh con gái thì sẽ không sinh nữa, nhưng nếu là con trai thì sinh cho đến khi có con gái mới thôi".

Được biết, mẹ Châu Tấn sinh non trước một tháng nên cô chỉ nặng 2,5kg. Vì lo ngại về khả năng sống của cô nên ngay đêm đầu tiên của cuộc đời, cô đã được bác sĩ cho nằm lồng ấp. Chính vì kỷ niệm việc con gái mau chóng đến với thế giới này, bố cô đã đặt tên là “Tấn” với mong ước gửi gắm điều tốt lành và mong cô thàng người có ích. Không những thế, ông còn trêu đùa Châu Tấn: “Con chỉ có 2 cân rưỡi mà cũng rất gì và này nọ”. Nhưng thực ra cũng là một sự tán thưởng và khâm phục của ông dành cho con gái.

Bên cạnh đó, Châu Tấn cho biết gia đình rất nghiêm khắc nhưng cũng cho cô sự tự do. Ở cấp tiểu học, bố mẹ yêu cầu cô “phải trung thực và lễ phép”. Bước vào cấp hai, bố mẹ yêu cầu cô phải trở thành “một người tốt”. Khi con gái nhập học trường nghệ thuật của tỉnh, bố đã viết tặng cô trong lá thư đầu tiên gởi cho con gái với bốn chữ "cần kiệm, siêng năng". Ông cho rằng bốn chữ này là điểm mấu chốt để con gái trở thành một “người tốt” trong giai đoạn này. Cho đến hiện tại, Châu Tấn vẫn luôn khẳng định trong hơn mười năm ở cạnh bố mẹ, điều chị ấy cảm thấy đáng quý nhất là “tự do” bố mẹ đã dành cho mình.

Dù sống ở môi trường giải trí nhiều phức tạp nhưng có một điều ở Châu Tấn chưa bao giờ thay đổi chính là sự hiếu thuận với bố mẹ. Ngay cả bây giờ, khi quay phim, nếu có thể chị ấy cũng sẽ đưa bố mẹ đi cùng. Bởi vì tuổi tác ngày càng lớn, Châu Tấn càng muốn dành nhiều thời gian cho bố mẹ mình. Những năm gần đây, cô còn ghi âm hoặc quay lại những hình ảnh của bố mẹ để làm kỷ niệm.