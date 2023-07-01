Châu Tấn tiết lộ bản thân là con gái độc nhất của bố mẹ, thành công là nhờ sự nghiêm khắc nhưng cũng tự do của gia đình

Sao quốc tế 01/07/2023 10:02

Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' của Trung Quốc. Để có được thành công như hiện tại, một phần là nhờ cô được lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ.

Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' của Trung Quốc. Tuy không theo học chuyên ngành diễn xuất ngay từ đầu nhưng cô được công nhận là một diễn viên tài năng và là nữ hoàng của ba giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng.

Châu Tấn tiết lộ bản thân là con gái độc nhất của bố mẹ, thành công là nhờ sự nghiêm khắc nhưng cũng tự do của gia đình - Ảnh 1

Để có được Châu Tấn thành công như hiện tại, một phần là nhờ cô được lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ. Theo đó, trong một chương trình, nàng ‘Đại Hoa đán’ tiết lộ cô là cô con gái độc nhất trong nhà được bố mẹ cưng chiều: "Khi mang thai tôi, bố đã giao kèo với mẹ rằng: Nếu sinh con gái thì sẽ không sinh nữa, nhưng nếu là con trai thì sinh cho đến khi có con gái mới thôi".

Châu Tấn tiết lộ bản thân là con gái độc nhất của bố mẹ, thành công là nhờ sự nghiêm khắc nhưng cũng tự do của gia đình - Ảnh 2

Được biết, mẹ Châu Tấn sinh non trước một tháng nên cô chỉ nặng 2,5kg. Vì lo ngại về khả năng sống của cô nên ngay đêm đầu tiên của cuộc đời, cô đã được bác sĩ cho nằm lồng ấp. Chính vì kỷ niệm việc con gái mau chóng đến với thế giới này, bố cô đã đặt tên là “Tấn” với mong ước gửi gắm điều tốt lành và mong cô thàng người có ích. Không những thế, ông còn trêu đùa Châu Tấn: “Con chỉ có 2 cân rưỡi mà cũng rất gì và này nọ”. Nhưng thực ra cũng là một sự tán thưởng và khâm phục của ông dành cho con gái.

Châu Tấn tiết lộ bản thân là con gái độc nhất của bố mẹ, thành công là nhờ sự nghiêm khắc nhưng cũng tự do của gia đình - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Châu Tấn cho biết gia đình rất nghiêm khắc nhưng cũng cho cô sự tự do. Ở cấp tiểu học, bố mẹ yêu cầu cô “phải trung thực và lễ phép”. Bước vào cấp hai, bố mẹ yêu cầu cô phải trở thành “một người tốt”. Khi con gái nhập học trường nghệ thuật của tỉnh, bố đã viết tặng cô trong lá thư đầu tiên gởi cho con gái với bốn chữ "cần kiệm, siêng năng". Ông cho rằng bốn chữ này là điểm mấu chốt để con gái trở thành một “người tốt” trong giai đoạn này. Cho đến hiện tại, Châu Tấn vẫn luôn khẳng định trong hơn mười năm ở cạnh bố mẹ, điều chị ấy cảm thấy đáng quý nhất là “tự do” bố mẹ đã dành cho mình.

Châu Tấn tiết lộ bản thân là con gái độc nhất của bố mẹ, thành công là nhờ sự nghiêm khắc nhưng cũng tự do của gia đình - Ảnh 4

Châu Tấn tiết lộ bản thân là con gái độc nhất của bố mẹ, thành công là nhờ sự nghiêm khắc nhưng cũng tự do của gia đình - Ảnh 5

Dù sống ở môi trường giải trí nhiều phức tạp nhưng có một điều ở Châu Tấn chưa bao giờ thay đổi chính là sự hiếu thuận với bố mẹ. Ngay cả bây giờ, khi quay phim, nếu có thể chị ấy cũng sẽ đưa bố mẹ đi cùng. Bởi vì tuổi tác ngày càng lớn, Châu Tấn càng muốn dành nhiều thời gian cho bố mẹ mình. Những năm gần đây, cô còn ghi âm hoặc quay lại những hình ảnh của bố mẹ để làm kỷ niệm.

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Mới đây, trong một chương trình giải trí xứ Trung, Na Anh đã có màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì quá đáng sợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn diễn viên Châu Tấn sao hoa ngữ cbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Tiêu Chiến và 'tiểu Châu Tấn' sắp nên duyên trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp, netizen phản đối vì một việc?

Tiêu Chiến và 'tiểu Châu Tấn' sắp nên duyên trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp, netizen phản đối vì một việc?

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho'

Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh của Vương Hạc Đệ và 'tiểu Châu Tấn' chốt lịch lên sóng chính thức sau 3 năm 'tồn kho'

Bắt chộp khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi với 2 nàng 'đại hoa' Châu Tấn - Chương Tử Di, nhan sắc thế nào được khen 'lấn át' đàn chị?

Bắt chộp khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi với 2 nàng 'đại hoa' Châu Tấn - Chương Tử Di, nhan sắc thế nào được khen 'lấn át' đàn chị?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 23 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 23 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu