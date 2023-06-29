Châu Tấn và cuộc sống đủ đầy ở tuổi 49: Sự nghiệp thăng hoa nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng

Châu Tấn (18/10/1974) sinh ra tại Chiết Giang và là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000 cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy. Châu Tấn được đánh giá là diễn viên có thực lực khi có trong tay gia tài đồ sộ hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ. Châu Tấn cũng là diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại 3 giải thưởng danh giá: giải Kim Mã, giải Kim Kê và giải Kim Tượng.

Ngoài thành công ở lĩnh vực điện ảnh, cô còn được biết đến như là một biểu tượng thời trang tại Trung Quốc. Năm 2006, cô được chọn trở thành đại diện toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp của Miu Miu (một thương hiệu thuộc Tập đoàn thời trang Prada) cùng với đàn em Đổng Khiết. Cô cũng đang nắm giữ kỉ lục về số lần lên trang bìa của 5 tạp chí thời trang phái nữ hàng đầu (Ngũ Đại Nữ San) tại Trung Quốc là Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire và Cosmopolitan.

Thuở trẻ, Châu Tấn cũng là một mỹ nữ "vạn người mê". "Tam Kim Ảnh Hậu" có nét đẹp kiêu kỳ, thông minh nhưng cũng rất thuần khiết, trong sáng và ngọt ngào

Châu Tấn có trong tay mọi thứ mà bất kỳ diễn viên nữ nào cũng đều mong ước: Sự nghiệp thành công, nhan sắc kiều diễm, độ phủ sóng vang danh quốc tế. Tuy vậy, 'quốc bảo diễn xuất' vẫn độc thân ở tuổi 49 khiến nhiều người tò mò. Ít ai biết rằng cô đã đi qua 8 cuộc tình, nhưng có lẽ nữ minh tinh không được may mắn trong chuyện tình cảm, cô luôn là người bị "đá'' trong những lần tan vỡ tình yêu. Nhiều khán giả còn gọi Châu Tấn rằng, nữ diễn viên là "kẻ sinh ra để yêu".

Nhan sắc kiều diễm ở tuổi 49 của nữ minh tinh khiến nhiều người ghen tỵ

Năm 1993, khi chỉ mới 19 tuổi, cô trúng tiếng sét ái tình với ca sĩ nhạc rock Đậu Bằng khi nghe anh đàn và hát trong một quán bar tại Chiết Giang. Sau đó, cô theo người tình lên Bắc Kinh sinh sống. Được 5 năm yêu nhau, Châu Tấn ngỡ ngàng khi bị Đậu Bằng chia tay với lý do tình yêu khiến anh không thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.

Tháng 7/2014, Châu Tấn kết hôn với nam diễn viên Hollywood là Archie David (Cao Thánh Viễn) ngay trong đêm nhạc từ thiện của cô ở Hàng Châu, Trung Quốc. Nhưng chỉ 6 năm sau, năm 2020, nữ diễn viên xác nhận chính thức ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm và con cái sau này.

Châu Tấn có trong tay mọi thứ mà bất kỳ diễn viên nữ nào cũng đều mong ước: Sự nghiệp thành công, nhan sắc kiều diễm, độ phủ sóng vang danh quốc tế. Tuy vậy, 'quốc bảo diễn xuất' vẫn độc thân ở tuổi 49

Ở tuổi 49, Châu Tấn vẫn độc thân, cô tập trung vào công việc và chăm chút hơn đến hình ảnh của bản thân. Người đẹp "Anh hùng xạ điêu" khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với phong cách thời trang hack tuổi mỗi khi xuất hiện. Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc ngày thăng hạng của mỹ nhân sinh năm 1974 được công chúng hết lời khen ngợi.