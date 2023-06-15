Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau

Sao quốc tế 15/06/2023 09:37

Châu Tấn và Chương Tử Di luôn là những cái tên có sức hút riêng. Cả hai là đại Hoa đán đình đám với sự nghiệp lẫn nhan sắc đáng nể trong làng giải trí Hoa ngữ.

Làng giải trí Hoa ngữ trải qua nhiều thế hệ, song Châu TấnChương Tử Di vẫn là những cái tên có sức hút riêng. Cả hai là đại hoa đán đình đám với sự nghiệp lẫn nhan sắc đáng nể. Những ngày qua, người hâm mộ chia sẻ lại khung ảnh chung của Tử Di và Châu Tấn, trầm trồ vì nhan sắc thời trẻ của hai mỹ nhân này. 

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 1
Châu Tấn và Chương Tử Di vẫn những cái tên có sức hút riêng

Thời đỉnh cao nhan sắc, Châu Tấn và Chương Tử Di khiến nhiều người phải kinh ngạc. Họ được xếp vào "tứ đại Hoa đán" của Cbiz. Cả hai không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, phong cách thời trang của cặp mỹ nhân này thời trẻ cũng được khen ngợi hết lời. Chiều cao của cả hai cũng tương đồng với nhau. Đây là một phần lý do giúp hai đại Hoa đán chung khung hình chẳng ai "dìm" ai, trái lại càng tôn lên nét đẹp của đối phương.

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 2
Thời đỉnh cao nhan sắc, Châu Tấn và Chương Tử Di khiến nhiều người phải kinh ngạc

Sự xuất hiện của Chương Tử Di và Châu Tấn ở cùng một sự kiện sẽ luôn trở thành tâm điểm mà bao người cũng dè chừng, sợ bị lu mờ. Châu Tấn và Chương Tử Di từng hợp tác với nhau trong Dạ Yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Chính vì vậy, cả hai có khoảng thời gian thân thiết và thường xuất hiện cùng nhau.

Hơn 10 năm trước, nhan sắc hai nàng hoa đán chung khung hình là đề tài khiến dư luận phải bàn tán xôn xao. Đây cũng là một bài toán khó để người hâm mộ có thể chọn ra ai sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người hơn. Tuy nhiên, dân tình cho rằng khí chất của Châu Tấn đã có phần lấn át Chương Tử Di.

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 3
Cả hai luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau 

Người hâm mộ nhận xét rằng Châu Tấn có vẻ ngoài lanh lợi, hoạt bát. Nét đẹp này dễ làm người đối diện yêu mến và muốn được trò chuyện. Trong khi đó, Chương Tử Di lại có sự nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Vẻ mềm mại ở mỹ nhân sinh năm 1979 tạo được thiện cảm và luôn tỏa sáng trước ống kính máy ảnh. Mỗi khi nở nụ cười, Châu Tấn và Chương Tử Di lại càng làm người hâm mộ "lụi tim" hơn cả.

Nhưng tiếc là bây giờ Châu Tấn thực sự đã già, cả khuôn mặt của cô trông rất phờ phạc. Dù rõ ràng nữ diễn viên chưa qua sinh nở, nhưng tình trạng của cô ngày càng tồi tệ. Nhan sắc của Châu Tấn không còn trẻ trung xinh đẹp như trước và càng ngày xuống dốc không phanh, mặc dù vóc dáng của cô vẫn được duy trì tốt.

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 4
Nhan sắc Châu Tấn được cho là đã già, không còn như trước đây 

Không những nhan sắc, phong cách ăn mặc của Châu Tấn bây giờ càng ngày càng đơn giản một cách quá xuề xòa. Nhìn bức ảnh này nhiều người nhận xét nữ diễn viên như bà lão nhà nông. Bộ quần áo cô ấy mặc không đẹp chút nào. Chỉ duy nhất đó chính là khí chất rất đặc trưng của nữ diễn viên với ánh mắt sắc bén, lanh lợi.

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 5
Gu ăn mặc của Châu Tấn ngày càng xề xòa, đơn điệu

Nhưng với Chương Tử Di lại hoàn toàn khác, dù đã sinh con nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Ví dụ như trong ảnh cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen ở phần dưới cơ thể, trông rất sành điệu. Trang phục này là kiểu dành cho nơi làm việc công sở, trông rất năng động nhưng không kém phần sang trọng, vừa tôn vòng eo nhỏ lại giúp làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của Chương Tử Di.

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 6
Dù đã sinh con nhưng Chương Tử Di vẫn giữ được nét đẹp mặn mà 

Khuôn mặt với góc chụp nghiêng của Chương Tử Di rất tuyệt vời, toát lên khi chất và thần thái ngút ngàn. Cô ấy mặc váy trắng trông rất đẹp, khí chất thật sự quá thanh nhã. Chiếc váy này tương đối đơn giản, sau khi Chương Tử Di mặc vào sẽ nhìn cả người rất xinh đẹp, tuy đã sinh con nhưng vóc dáng không xấu chút nào.

Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh 7
Khuôn mặt với góc chụp nghiêng của Chương Tử Di rất tuyệt vời, toát lên khi chất và thần thái ngút ngàn
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