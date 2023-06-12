Nữ minh tinh Chương Tử Di đóng phim án mạng được chuyển thể từ câu chuyện có thật rúng động một thời

Sao quốc tế 12/06/2023 09:11

Nữ diễn viên Chương Tử Di xác nhận đóng phim mới của đạo diễn Trần Khả Tân, dựa theo án mạng có thật ở Thượng Hải.

Theo Sina đưa tin vào ngày 10/6, tại sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Thượng Hải, Trần Khả Tân và Chương Tử Di công bố dự án họ hợp tác - Án giết chồng ở Tương Viên Lộng. Phim lấy bối cảnh thập niên 1940, xoay quanh vụ án rúng động bấy giờ: Một phụ nữ bị cáo buộc mưu sát và phân xác người chồng ngược đãi cô.

Nữ minh tinh Chương Tử Di đóng phim án mạng được chuyển thể từ câu chuyện có thật rúng động một thời - Ảnh 1
Trần Khả Tân và Chương Tử Di công bố dự án họ hợp tác - Án giết chồng ở Tương Viên Lộng

Trần Khả Tân nói ông chờ 20 năm mới có dịp làm việc với Chương Tử Di. Đạo diễn cho biết thông điệp phim là cuộc đấu tranh sinh tồn của phụ nữ, phụ nữ làm thế nào làm chủ được vận mệnh.

Dự án mới của Tử Di được nhiều fan kỳ vọng. Trên Weibo, các khán giả cho biết mong chờ người đẹp tạo được sự đột phá trong sự nghiệp bởi những năm gần đây, cô không có tác phẩm gây tiếng vang. Năm 2021, khi ra mắt phim truyền hình Thượng Dương Phú, Tử Di nhận nhiều lời chê tạo hình, kịch bản không phù hợp với cô. 

Nữ minh tinh Chương Tử Di đóng phim án mạng được chuyển thể từ câu chuyện có thật rúng động một thời - Ảnh 2
Người hâm mộ trông chờ vào tác phẩm mới của Chương Tử Di 

Chương Tử Di là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa Ngữ, là nữ minh tinh nổi tiếng chỉ với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Cô được xếp vào hàng tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Người đẹp họ Chương nổi tiếng với những vai hành động đẹp mắt cùng lối diễn xuất tự nhiên đi vào lòng người. Không chỉ là một diễn viên xinh đẹp Chương Tử Di còn là một ngôi sao quốc tế đáng kính trọng. 

Nữ minh tinh Chương Tử Di đóng phim án mạng được chuyển thể từ câu chuyện có thật rúng động một thời - Ảnh 3
Vai diễn Ngọc Kiều Long của Chương Tử Di trong tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long

Danh tiếng của Chương Tử Di vang rộng trên đấu trường quốc tế nhờ bộ phim "Ngọa hổ tàng long" (2000) với vai diễn Ngọc Kiều Long. Bộ phim thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng và được nhiều nhà phê bình thế giới khen nhận. "Ngọa hổ tàng long" đã đại thắng tại Oscar 2000 với giải Phim không nói tiếng Anh xuất sắc và xuất sắc giành thêm 3 giải thưởng lớn khác.

Nữ minh tinh Chương Tử Di đóng phim án mạng được chuyển thể từ câu chuyện có thật rúng động một thời - Ảnh 4
Chương Tử Di được mệnh danh là "ngọc nữ" của làng điện ảnh Hoa ngữ

Chương Tử Di nhanh chóng trở thành "ngọc nữ" của làng điện ảnh Hoa ngữ. Nhờ có thế mạnh là từng học múa cho nên khi tham gia vào phim võ thuật hay hành động các cảnh diễn của Chương Tử Di dễ dàng bắt nhịp và trở nên nhẹ nhàng, cuốn hút hơn.

Nữ minh tinh Chương Tử Di đóng phim án mạng được chuyển thể từ câu chuyện có thật rúng động một thời - Ảnh 5
Chương Tử Di vẫn duy trì phong độ của bản thân, trở thành ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế

Cho đến nay, Chương Tử Di vẫn duy trì phong độ của bản thân, trở thành ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế luôn được săn đón và chú ý. Cô còn là giám khảo cho nhiều sự kiện lớn như Cannes, Oscar, Toronto,...

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