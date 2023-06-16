Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49

Sao quốc tế 16/06/2023 09:36

Châu Tấn nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích với nhan sắc không tuổi.

Bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1990, Châu Tấn nhanh chóng thăng tiến trên con đường nghệ thuật. Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất, Châu Tấn còn lôi cuốn khán giả bằng nét mong manh, ngây thơ nhưng cũng đầy vẻ ma mị, quyến rũ.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 1

Châu Tấn nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận khi chia sẻ lại ảnh chụp poster chương trình One Night.

Phong cách thời trang gần đây của Châu Tấn được dân tình chú ý và khen ngợi không ngớt. Ở tuổi 49, Châu Tấn dường như không hề để lộ dấu hiệu của thời gian, ngoài ra cách ăn mặc giúp Kế hậu như trẻ ra chục tuổi.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 2
Châu Tấn diện quần jean ống rộng và áo sơ mi họa tiết caro kết hợp cùng tóc tết.  
  

 Châu Tấn diện quần jean ống rộng và áo sơ mi họa tiết caro kết hợp cùng tóc tết. Kiểu trong phục này rất phổ biến trong giới trẻ bởi tính thời trang và sự trẻ trung, năng động. Châu Tấn trông như nữ sinh đại học trong outfit này.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 3
 
Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 4
Châu Tấn chuộng phong cách thời trang có phần tối giản và thoải mái. 

Trong chương trình One Night, diễn viên thường xuất hiện với công thức phối đồ quen thuộc: áo thun, khoác ngoài sơ mi, quần jeans ống rộng, giày thể thao và kính mát. Ở tuổi gần 50, Châu Tấn chăm làm từ thiện, kén chọn chương trình, sống đơn giản nhưng chất lượng.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 5
Cô theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động với outfit được lứa tuổi đôi mươi ưa chuộng: áo thun với quần yếm, giày thể thao.

Nổi tiếng khắp châu Á, nữ diễn viên trở thành một biểu tượng thời trang với hình ảnh nàng thơ nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ bí ẩn. Trái với lúc đi thảm đỏ mang phong cách thời trang đặc trưng của Châu Tấn chính là sự thanh lịch, cuốn hút. Trong các hoạt động thường ngày, Châu Tấn chuộng phong cách thời trang năng động và thoải mái hết mức.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 6

Người đẹp đạp xe đi tổng duyệt chương trình thiện nguyện với trang phục giản dị gồm: áo kẻ ô, quần short phong cách thể thao, sneaker và mũ lưỡi trai.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 7
Châu Tấn trông không khác gì gái đôi mươi, ít ai biết nay nàng Kế hậu đã 49 tuổi.

Châu Tấn sinh năm 1974, là một trong Tứ đại hoa đán Trung Quốc đầu thập niên 2000 cùng Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trẻ trung, giàu sức sống giúp Châu Tấn trông chẳng khác gì thời đôi mươi dù đã bước sang tuổi 49. Nữ diễn viên chia sẻ bí quyết của cô nằm ở những thói quen làm đẹp cơ bản.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 8
Châu Tấn duy trì thói quen sống lành mạnh và luyện tập yoga trong suốt nhiều năm.

Châu Tấn duy trì thói quen tập yoga nhiều năm nay. Trước khi tập, cô thường uống một tách trà thảo mộc để làm ấm cơ thể, giúp khởi động các cơ bắp, điều hòa khí huyết. Trà thảo mộc còn có tác dụng thanh lọc, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả.

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 9
Nữ diễn viên diện nguyên cây đen sang chảnh hết nấc. 

Châu Tấn sinh năm 1974, thành công với các tác phẩm truyền hình, điện ảnh như Anh hùng xạ điêu, Cao lương đỏ, Họa bì, Dạ yến, Như Ý truyện, Gia đình Tiểu Mẫn...

Phong cách thời trang thường ngày khiến Châu Tấn như 'gái đôi mươi' ở tuổi 49 - Ảnh 10
Châu Tấn thích phối đồ đơn giản với hai màu đen và trắng, ít đeo phụ kiện.
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