Bé gái 9 tuổi đang gây sốt cộng đồng mạng với những bức ảnh chụp Châu Tấn, Lý Hiện 'siêu chất'

Sanh Sanh, 9 tuổi, thu hút sự chú ý khi chụp hình cho nhiều diễn viên như Châu Tấn, Lý Hiện.

Đầu tháng 6 này, trên mạng lan truyền rộng rãi video Sanh Sanh chỉ dẫn Lý Hiện tạo dáng thu hút hơn 100.000 bình luận, trên trang Douyin của cô bé. Đoạn phim được nhiều người chia sẻ lại trên các mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Châu Tấn qua ống kính của Sanh Sanh Các bức ảnh Sanh Sanh ghi hình Châu Tấn, Huệ Anh Hồng, Trương Vân Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Âu Dương Na Na, Lưu Nhã Sắt trong năm nay cũng được chia sẻ lại. Bộ ảnh Sanh Sanh chụp các nghệ sĩ xuất hiện trên một số tạp chí lớn ở Trung Quốc, như Life Style.

Lý Hiện qua ống kính của cô bé 9 tuổi Theo 163, Sanh Sanh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, được các diễn viên tin tưởng. Khi làm việc, cô tự lên ý tưởng, chỉ dẫn nghệ sĩ tạo dáng, cử chỉ, hướng mắt. Vì thấp bé, đôi khi cô bé được người thân bế lên cao để chụp gương mặt nghệ sĩ. Cô bé nhận được không ít lời khen về kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp của mình Hàng nghìn người khen kỹ năng nhiếp ảnh của Sanh Sanh, các khán giả viết: 'Dưới ảnh của cô bé, người lớn bỗng trở nên trong trẻo hơn', 'Sanh Sanh biết cách làm người khác ngắm nhân vật lâu hơn', 'Góc ảnh của cô bé thuần túy, đơn giản, tự nhiên và ấm áp'.

Sanh Sanh hiện đang tự mày mò phát triển kỹ năng chụp ảnh của mình Sanh Sanh chụp hình hơn bốn năm, được cha hướng dẫn cách sử dụng nhiều loại máy, ống kính. Cha của cô bé họ Trâu, là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trên trang Toutiao, ông nói chỉ hướng dẫn Sanh Sanh giai đoạn đầu, hiện cô bé tự mày mò, học hỏi và đang từng bước phát triển. Lý Hiện sinh năm 1991 tại Hồ Bắc và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được đánh giá là diễn viên có thực lực. Trước "Cá mực hầm mật", anh từng gây ấn tượng với loạt vai diễn đa dạng trong "Pháp y tần minh", "Hà thần", "Người anh em giường trên", "Nam phương hữu kiều mộc", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" bản điện ảnh... Lý Hiện là nam diễn viên được đánh giá là diễn viên có thực lực Còn Châu Tấn được xem là một trong những ngôi sao hạng A có sức hút đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, cô đóng phim không nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện của Châu Tấn vẫn tạo được sự chú ý nhất định. Đặc biệt với vai Kế hậu trong Hậu cung Như Ý truyện đã chứng tỏ danh xưng "đại hoa đán" của cô. Châu Tấn được xem là một trong những ngôi sao hạng A có sức hút đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng Mới đây, trong một chương trình giải trí xứ Trung, Na Anh đã có màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì quá đáng sợ.

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