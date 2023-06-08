Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời

Sao quốc tế 08/06/2023 16:59

Nhan sắc thời trẻ tựa thần tiên của những mỹ nhân này đã lấy cắp trái tim nhiều khán giả màn ảnh.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, ca hát, nhan sắc thuở thiếu thời của những mỹ nhân này cũng từng làm khuynh đảo làng giải trí Hoa ngữ. 

Trương Bá Chi (24/5/1980)           

Đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến bởi vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ với người hâm mộ, ngay cả Trương Bá Chi cũng tự tin với nhan sắc của mình, thậm chí cô còn có câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi".

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 1

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 2

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 3
Trong những năm 1990-2000, Trương Bá Chi được coi là một trong những biểu tượng sắc đẹp của nền điện ảnh Hong Kong 

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hong Kong tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương". Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

Vương Phi (8/8/1969)

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 4

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 5
Thuở mới vào nghề, Vương Phi gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết

Vương Phi là nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hong Kong gốc Trung Quốc. "Thiên hậu" Vương Phi góp mặt trong một vài phim điện ảnh và truyền hình được khán giả nhớ đến như: "Trùng Khánh Sâm Lâm", "Thiên hạ vô song", "Người tình trăm tuổi",...         

Ngoài giọng hát hay, diễn xuất nổi bật, Vương Phi thời son trẻ cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ gương mặt thanh tú, đôi chân nuột nà thon thả. 

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 6

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 7
"Thiên hậu" còn sở hữu đôi chân nuột nà, ngoại hình thon thả

 

Châu Tấn (18/10/1974)

Châu Tấn sinh ra tại Chiết Giang và là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy. Châu Tấn được đánh giá là diễn viên có thực lực khi có trong tay gia tài đồ sộ hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ. Châu Tấn cũng là diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại 3 giải thưởng danh giá: giải Kim Mã, giải Kim Kê và giải Kim Tượng. 

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 8Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 9

Nhan sắc một thời của dàn mỹ nhân đình đám Trương Bá Chi, Vương Phi, Châu Tấn, khiến khán giả mê đắm không rời - Ảnh 10
Nhan sắc ấn tượng của Châu Tấn khi còn trẻ 

 

Diện mạo thời thiếu nữ của mỹ nhân sinh năm 1974 này quả thực rất ấn tượng, "Tam Kim Ảnh Hậu" có nét đẹp kiêu kỳ, thông minh nhưng cũng rất thuần khiết, trong sáng và ngọt ngào. 

 

 

 

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong

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Thời thanh xuân, cô là cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài trong trẻo, thanh khiết và đôi mắt hút hồn, là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương".

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