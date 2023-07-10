Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7

Sao quốc tế 10/07/2023 10:58

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Châu Tấn trên tạp chí T Magazine số tháng 7. Đáng chú ý, nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng ‘lão hóa ngược’ của nàng ‘Đại hoa đán’.

Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' của Trung Quốc. Bên cạnh đó, cô còn là một biểu tượng nhan sắc của điện ảnh đại lục cũng như toàn châu Á.

Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Châu Tấn trên tạp chí T Magazine số tháng 7. Được biết, loạt ảnh của nàng ‘Đại hoa đán’ được chụp ở vùng đất Đại Lý trong phong cách đầy tự do, phóng khoáng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 2Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 3Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 4Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 5Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 6Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 7Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 8Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 9Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 10

Bên cạnh đó, nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng ‘lão hóa ngược’ của nàng ‘Đại hoa đán’. Nếu lúc trước gò má của cô nàng có phần bầu bĩnh hơn thì hiện tại đã có phần thon gọn cùng vóc dáng thon gọn, hút mắt.

Trong dàn diễn viên đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất. Nàng Đại hoa luôn biết cách gây thương nhớ cho khán giả trong mỗi dự án phim mà cô tham gia, bất kể đó là khi cô 19 tuổi hay hiện tại đã bước sang tuổi U50.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Thậm chí, nữ diễn viên còn được coi là 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vì cô luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ.

Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7 - Ảnh 11

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Châu Tấn không chấp nhận 'đóng khung' bản thân. Nữ diễn viên luôn chịu khó tìm hiểu và chấp nhận thử thách mình trong nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Chính sự linh hoạt và tài tình trong diễn xuất của Châu Tấn đã giúp cô luôn duy trì được sức nóng tên tuổi trong giới điện ảnh Trung Quốc trong nhiều năm qua.

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