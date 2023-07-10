Châu Tấn bị đào loạt ảnh thuở 'em chưa 18', nổi tiếng đâu phải chuyện ngẫu nhiên!

Thuở trẻ, Châu Tấn cũng là một mỹ nữ "vạn người mê". "Tam Kim Ảnh Hậu" có nét đẹp kiêu kỳ, thông minh nhưng cũng rất thuần khiết, trong sáng và ngọt ngào.
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Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, liên tục truyền tay nhau loạt ảnh "ngày xửa ngày xưa" của "Tam Kim Ảnh Hậu" Châu Tấn. Ngắm nhìn những bức ảnh thuở thiếu thời của Châu Tấn, dân tình không khỏi mê mẩn bởi nét đẹp vượt thời gian gian của cô nàng. Có thể thấy, theo năm tháng, gương mặt của người đẹp vẫn như vậy, chỉ có khác về thời trang và kiểu tóc.
Thuở trẻ, Châu Tấn cũng là một mỹ nữ "vạn người mê". "Tam Kim Ảnh Hậu" có nét đẹp kiêu kỳ, thông minh nhưng cũng rất thuần khiết, trong sáng và ngọt ngào. Được biết, bức ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ là hình ảnh được chụp lại trong một sự kiện cách đây khoản 15 năm về trước, khi Châu Tấn xuất hiện trong đêm nhạc của Vương Nhược Lâm. Dù chỉ ăn mặc giản dị nhưng với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng mịn, Châu Tấn vẫn toát lên vẻ đẹp cực kỳ thu hút người đối diện. Có thể thấy, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của nữ diễn viên vẫn không hề thay đổi theo năm tháng.
Châu Tấn (18/10/1974) sinh ra tại Chiết Giang và là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000 cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy. Châu Tấn được đánh giá là diễn viên có thực lực khi có trong tay gia tài đồ sộ hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ. Châu Tấn cũng là diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại 3 giải thưởng danh giá: giải Kim Mã, giải Kim Kê và giải Kim Tượng.
Ngoài thành công ở lĩnh vực điện ảnh, cô còn được biết đến như là một biểu tượng thời trang tại Trung Quốc. Năm 2006, cô được chọn trở thành đại diện toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp của Miu Miu (một thương hiệu thuộc Tập đoàn thời trang Prada) cùng với đàn em Đổng Khiết. Cô cũng đang nắm giữ kỉ lục về số lần lên trang bìa của 5 tạp chí thời trang phái nữ hàng đầu (Ngũ Đại Nữ San) tại Trung Quốc là Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire và Cosmopolitan.
Ở tuổi 49, Châu Tấn có trong tay mọi thứ mà bất kỳ diễn viên nữ nào cũng đều mong ước: Sự nghiệp thành công, nhan sắc kiều diễm, độ phủ sóng vang danh quốc tế. Người đẹp "Anh hùng xạ điêu" cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với phong cách thời trang hack tuổi mỗi khi xuất hiện. Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc ngày thăng hạng của mỹ nhân sinh năm 1974 được công chúng hết lời khen ngợi.