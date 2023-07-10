Châu Tấn bị đào loạt ảnh thuở 'em chưa 18', nổi tiếng đâu phải chuyện ngẫu nhiên!

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, liên tục truyền tay nhau loạt ảnh "ngày xửa ngày xưa" của "Tam Kim Ảnh Hậu" Châu Tấn. Ngắm nhìn những bức ảnh thuở thiếu thời của Châu Tấn, dân tình không khỏi mê mẩn bởi nét đẹp vượt thời gian gian của cô nàng. Có thể thấy, theo năm tháng, gương mặt của người đẹp vẫn như vậy, chỉ có khác về thời trang và kiểu tóc.

Bức ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ là hình ảnh được chụp lại trong một sự kiện cách đây khoản 15 năm về trước của Châu Tấn

Thuở trẻ, Châu Tấn cũng là một mỹ nữ "vạn người mê". "Tam Kim Ảnh Hậu" có nét đẹp kiêu kỳ, thông minh nhưng cũng rất thuần khiết, trong sáng và ngọt ngào. Được biết, bức ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ là hình ảnh được chụp lại trong một sự kiện cách đây khoản 15 năm về trước, khi Châu Tấn xuất hiện trong đêm nhạc của Vương Nhược Lâm. Dù chỉ ăn mặc giản dị nhưng với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng mịn, Châu Tấn vẫn toát lên vẻ đẹp cực kỳ thu hút người đối diện. Có thể thấy, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của nữ diễn viên vẫn không hề thay đổi theo năm tháng.