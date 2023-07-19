Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

Những ngày qua, dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo do Châu Tấn đóng chính đã chính thức lên sóng trên 2 đài Bắc Kinh, Đông Phương và độc quyền trên nền tảng IQIYI. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Lưu Dịch Quân, Lâm Duẫn, Chung Sở Hi, Đổng Khiết ,… và đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo có nội dung kể về một vụ tấn công tình dục tại nơi làm việc được một bên thứ ba nặc danh báo án. Thời gian đầu, nữ nạn nhân Triệu Tầm (Lâm Duẫn) phủ nhận việc bị tấn công tình dục nhưng đến 5 ngày sau mới báo cảnh sát việc bị xâm hại. Luật sư của bị cáo là Lâm Khám (Châu Tấn) sớm bắt đầu điều tra, dùng quy định pháp luật để bác bỏ những chứng cứ mà bên người tố cáo đưa ra, nhanh chóng làm rõ ràng chân tướng, vụ án kết thúc, cảnh sát rút khỏi cuộc điều tra.

Tuy nhiên, phía bị cáo đã thành công rửa sạch ô danh làm ảnh hưởng danh dự cá nhân của công ty. Không những thế, bị cáo còn kiện ngược lại Triệu Tầm án dân sự tội xúc phạm danh dự. Theo tình tiết vụ án công bố, Triệu Tầm bị truy lùng, tấn công mạng, bị mắng là kẻ câu dẫn đàn ông. Sự việc này cũng ảnh hưởng đến công việc của Lâm Khám và cũng khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Giữa pháp luật quy định và sự thật khách quan của nội tâm, đứng trước cuộc chiến lý luận sự nghiệp chưa từng gặp phải, Lâm Khám sẽ chọn lựa như thế nào?

Đáng chú ý, bộ phim còn đánh dấu màn tái hợp của Châu Tấn và Đổng Khiết sau 5 năm Như Ý Truyện. Mặc dù ở dự án này không có nhiều phân cảnh tương tác với nhau nhưng khán giả vô cùng phấn khích với màn 'tái hợp' của 'Kế hoàng hậu' và 'Phú Sát hoàng hậu'. Được biết, mặc dù 'đối đầu' nhau trên phim Hậu Cung Như Ý Truyện nhưng ở ngoài đời Châu Tấn và Đổng Khiết lại là những người bạn thân thiết của nhau.

Thời điểm tham gia Hậu Cung Như Ý Truyện, Đổng Khiết tiết lộ khi đọc nguyên tác của phim, cô thích nhận vai Hải Lan của Trương Quân Ninh, bởi nhân vật này không tranh giành quyền lực, một lòng bảo vệ Nhàn Phi, phù hợp với phong cách của cô. Tuy nhiên, đạo diễn Uông Tuấn trực tiếp giao vai Phú Sát hoàng hậu cho cô, bởi ngoại hình của cô dịu dàng đúng như đạo diễn mong muốn.

Lần đầu vào vai người xấu, Đổng Khiết khá hài lòng với biểu hiện của bản thân, song rất áp lực mỗi khi diễn chung với Châu Tấn. Cô thú nhận: "Tôi và Châu Tấn là bạn thân ngoài đời, phải đóng tình địch của cô ấy, tôi rất căng thẳng. Hơn nữa, Châu Tấn diễn rất xuất sắc. Đối diện cô ấy, tôi luôn phải gồng mình để khống chế nhân vật của cô ấy".