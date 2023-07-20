Trương Tịnh Nghi khoe khoe cận cảnh mặt mộc không tì vết khiến dân tình ngưỡng mộ

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trương Tịnh Nghi được nhiều công chúng biết đến và chú ý nhiều hơn. Cô nàng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nàng tiểu hoa lứa sau 95. Sở hữu nhan sắc cổ điển, cô nàng cũng không ít lần khiến công chúng ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe mặt mộc không tì vết của mình.

Mới đây, một blogger đã tổng hợp loạt ảnh cận mặt của Trương Tịnh Nghi. Có thể thấy, cô nàng rất nhiều lần chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, không trang điểm hay ảnh được chụp bằng camera thường. Thậm chí khi phóng to những hình ảnh này, có thể thấy rõ cả lỗ chân lông.

Dù không có sự hỗ trợ của trang điểm, ngũ quan của Trương Tịnh Nghi vẫn tỏa sáng, đặc biệt là làn da láng mịn, căng bóng và tràn đầy sức sống. Số đông khán giả nhận định Trương Tịnh Nghi hoàn toàn xứng danh "Nữ thần mặt mộc" thế hệ mới, không hề thua kém những người đẹp khác như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng...

Giữa rừng người đẹp Hoa ngữ trẻ hiện nay, Trương Tịnh Nghi gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất cổ điển tựa những mỹ nhân Hong Kong thập niên 80. Nhiều cư dân mạng nhận xét nét đẹp của cô nàng đúng gu thẩm mỹ Á Đông, vừa dịu dàng vừa trong sáng, thuần khiết khiến người đối diện không thể rời mắt.

Trương Tịnh Nghi được khán giả xứ Trung chú ý đến với vai diễn đầy ấn tượng trong các phim như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau,... Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt người Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.