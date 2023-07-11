Trương Tịnh Nghi hóa thành cô gái Hồng Kông thập niên 90 khiến dân tình mê mẩn

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trương Tịnh Nghi được nhiều công chúng biết đến và chú ý nhiều hơn. Cô nàng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nàng tiểu hoa lứa sau 95.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trương Tịnh Nghi đăng tải mừng sinh nhật tuổi 24. Đáng chú ý, cô nàng khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc đầy mãn nhãn trong phong cách Hồng Kông thập niên 90.

Nhiều khán giả cho rằng vẻ đẹp của Trương Tịnh Nghi khiến người ta liên tưởng tới những mỹ nhân Hồng Kông trên màn ảnh những năm 90. Đó là một vẻ đẹp mang phong cách cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn đầy sức quyến rũ mà chẳng cần phải quá hở hang.

Sở hữu vẻ ngoài thanh khiết cùng gương mặt cân đối, khả năng diễn xuất khá tốt bằng ánh mắt và biểu cảm phong phú trên nét mặt của Trương Tịnh Nghi chính là một lợi thế giúp cô nàng biến hóa đa dạng và tiếp nhận những vai nhân vật nhiều nội tâm tương đối phức tạp, dành được tình cảm từ khán giả xem phim.

Thời gian gần đây, Trương Tịnh Nghi đang ở phim trường Tích Hoa Chỉ đóng chính cùng Hồ Nhất Thiên. Được biết, đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô nàng. Thông qua những ảnh leak của cô nàng ở phim trường đã khiến khán giả đổ gục với tạo hình dù đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút.

Trương Tịnh Nghi được khán giả xứ Trung chú ý đến với vai diễn đầy ấn tượng trong các phim như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau,... Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt người Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.