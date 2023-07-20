Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú'

Sao quốc tế 20/07/2023 09:14

Bạn thân của diễn viên An Dĩ Hiên phủ nhận thông tin cô chia tay doanh nhân Trần Vinh Luyện sau khi anh vướng tù tội.

Ngày 18/7, trả lời truyền thông Đài Loan khi tham gia một sự kiện tại Đài Bắc, Hạ Vu Kiều - bạn thân diễn viên An Dĩ Hiên nói không hề nghe bạn nhắc đến việc ly hôn. Hạ Vu Kiều vẫn liên lạc đều đặn với An Dĩ Hiên, không hề có chuyện diễn viên cắt đứt liên lạc với mọi người.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú' - Ảnh 1
An Dĩ Hiên (trái) và bạn thân Hạ Vu Kiều

Về việc hiện tại An Dĩ Hiên sống ở đâu, đã trở về Đài Loan sau thời gian ở Macau hay chưa, Hạ Vu Kiều không trả lời, chỉ nói An Dĩ Hiên đang sống rất ổn bên các con. Cô cũng không biết bạn mình có tái xuất làng giải trí hay không.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú' - Ảnh 2
Được biết An Dĩ Hiên hiện đang sống rất ổn bên các con

Chồng An Dĩ Hiên dính líu đến hoạt động đánh bạc phi pháp và rửa tiền, bị kết án 14 năm tù ở cấp sơ thẩm. Anh bị cáo buộc một tội danh của nhóm tội phạm có tổ chức, 39 tội danh "hoạt động đánh bạc bất hợp pháp ở nơi được cấp phép", 33 tội danh gian lận số tiền lớn và 8 tội danh cố ý lừa đảo, một tội danh đánh bạc bất hợp pháp, một tội danh rửa tiền với các tình tiết tăng nặng. Tổng tội danh anh bị cáo buộc là 83 tội. 

Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú' - Ảnh 3
An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn tháng 6/2017

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn tháng 6/2017 tại Hawaii. Chồng nữ diễn viên sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Trần Vinh Luyện rất chiều chuộng An Dĩ Hiên.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống hào nhoáng là những ngày tháng hôn nhân mệt mỏi. Cô khẳng định làm dâu nhà hào môn rất áp lực. An Dĩ Hiên phải nhường nhịn ông xã bởi Trần Vinh Luyện có tính gia trưởng, chiếm hữu cao.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú' - Ảnh 5
An Dĩ Hiên khẳng định làm dâu nhà hào môn rất áp lực

Diễn viên An Dĩ Hiên là cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ, tham gia nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Tân Thủy Hử... Nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp từng được nhiều người theo đuổi, trong đó có doanh nhân Trần Vinh Luyện. Anh bỏ ra gần hai năm kiên trì chinh phục trái tim người đẹp, nhẫn nại theo cô từ New York tới Paris, Đại lục rồi về Đài Loan. Cuối cùng, tấm chân tình của anh khiến cô cảm động và đồng ý hẹn hò.

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm

Sau khi chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện lãnh án 14 năm tù, An Dĩ Hiên luôn tránh mặt truyền thông kể từ năm 2021.

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