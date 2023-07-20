Phim mới của Cổ Thiên Lạc nhận về nhiều lời chê bai tơi tả

Trải qua các cuộc truy sát, tình cảm ba người như huynh đệ. Sau khi bị cảnh sát lần ra manh mối, Khang Tố Sai đưa tổ chức tội phạm tới vùng khác hoạt động, tình cờ phát hiện cảnh sát trà trộn vào tổ chức. Ông trùm bắt đầu hoang mang hai đàn em, ai là bạn ai là thù.

Tác phẩm do Hong Kong sản xuất, ra rạp ngày 6/7, chủ đề cảnh sát - tội phạm. Quách Phú Thành và Cổ Thiên Lạc lần lượt đóng Trương Kiến Hành và Âu Chí Viễn - đàn em của Khang Tố Sai (Lưu Thanh Vân), ông trùm buôn ma túy.

Nhân vật nữ chính do Dương Thái Ngọc đóng chính có quan hệ tình cảm với Trương Kiến Thành nhưng tương tác của hai nhân vật rời rạc, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi sự xuất hiện của Dương Thái Ngọc có cần thiết không.

Trang The Paper nhận định phim nói về mối quan hệ giữa ba nhân vật chính nhưng khắc họa mờ nhạt, sáo rỗng. Tác phẩm còn bị cho cách thể hiện cũ, từng gặp trong quá nhiều phim đề tài cảnh sát ngầm Hong Kong.

Khán giả nhận xét câu chuyện phim hời hợt, thiếu sáng tạo

Trên diễn đàn Douban, phim nhận 5,8/10 điểm, qua đánh giá của gần 26.000 khán giả. Nhiều người đồng tình nhận xét câu chuyện phim hời hợt, thiếu sáng tạo.

Một số khán giả cho rằng điểm sáng ở tác phẩm là diễn xuất của Lưu Thanh Vân trong vai phản diện cùng một số phân đoạn hành động. Tác phẩm do Khâu Lễ Đào đạo diễn, biên kịch, không đạt thành tích nổi bật ở phòng vé. Sau hai tuần công chiếu, phim thu 266 triệu nhân dân tệ (gần 37 triệu USD).

Cổ Thiên Lạc được ví như "anh cả" của showbiz Hong Kong sau khi lên chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong

Cổ Thiên Lạc được ví như "anh cả" của showbiz Hong Kong sau khi lên chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong đầu năm 2018. Trên phim ảnh, nam diễn viên gắn với hình tượng anh hùng trượng nghĩa. Ngoài đời, anh cũng được nhận xét là người nặng lòng với nền giải trí xứ Cảng Thơm khi nỗ lực sản xuất những bộ phim mang đậm bản sắc Hong Kong cũng như chăm lo đời sống các nghệ sĩ.

Theo Sohu, khối tài sản mà tài tử này sở hữu đã lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Anh mở công ty quản lý các ngôi sao hạng A hiện nay như Lâm Phong, Tuyên Huyên, Xa Thi Mạn... Dù giàu có nổi tiếng song tài tử gây tiếc nuối vì nhiều năm vẫn lẻ bóng.

Dù giàu có nổi tiếng song tài tử gây tiếc nuối vì nhiều năm vẫn lẻ bóng

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, là tên tuổi kiệt xuất của màn ảnh Hong Kong và Hoa ngữ trong vài thập niên qua. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Sát phá lang 2, Sứ đồ hành giả, L Storm, Tảo độc 2, Phong lâm hỏa sơn, Tầm Tần Ký, Đế chế kim tiền... Nam diễn viên từng nhiều lần đăng quang ngôi vị Ảnh đế - Giải thưởng cao quý nhất dành cho nam diễn viên tại các giải thưởng danh giá.