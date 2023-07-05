Mỹ nhân Hồng Kông quyến rũ một thời, từng được Cổ Thiên Lạc si mê theo đuổi, hiện U60 vẫn xinh đẹp mặn mà

Ông Hồng là một nghệ sĩ Hồng Kông nổi bật trong những năm cuối thập niên 90 sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu châu Á năm 1989. Khi đó, vẻ ngoài của cô ấy không thể diễn tả bằng lời. Nhan sắc và vóc dáng của Ông Hồng khiến bao người si mê, cô trở thành đối tượng mà ai cũng muốn lấy làm vợ, là người tình trong mộng của vô số người.

Ông Hồng là một nghệ sĩ Hồng Kông nổi bật trong những năm cuối thập niên 90

Ông Hồng là một nữ nghệ sĩ được Vương Tinh khen ngợi, và cô ấy cũng đã đóng nhiều tác phẩm kinh điển, vì vậy cũng rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Nhưng Ông Hồng lúc đầu phát triển sự nghiệp diễn xuất không thuận lợi dù sở hữu nhan sắc ấn tượng và thân hình gợi cảm. Cô ấy thực sự không còn cách nào khác nên chọn đi đóng "phim cấp ba", và trở nên nổi tiếng từ đó. Sau này, Ông Hồng đã chuyển hướng đóng phim điện ảnh và truyền hình, dần dần mới có được địa vị như hiện tại.