Mỹ nhân Hồng Kông quyến rũ một thời, từng được Cổ Thiên Lạc si mê theo đuổi, hiện U60 vẫn xinh đẹp mặn mà

Sao quốc tế 05/07/2023 10:24

Xuất thân là Hoa hậu châu Á và đi lên từ hình tượng quyến rũ, Ông Hồng từng là tình nhân trong mộng của nhiều chàng trai.

Ông Hồng là một nghệ sĩ Hồng Kông nổi bật trong những năm cuối thập niên 90 sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu châu Á năm 1989. Khi đó, vẻ ngoài của cô ấy không thể diễn tả bằng lời. Nhan sắc và vóc dáng của Ông Hồng khiến bao người si mê, cô trở thành đối tượng mà ai cũng muốn lấy làm vợ, là người tình trong mộng của vô số người.

Mỹ nhân Hồng Kông quyến rũ một thời, từng được Cổ Thiên Lạc si mê theo đuổi, hiện U60 vẫn xinh đẹp mặn mà - Ảnh 1
Ông Hồng là một nghệ sĩ Hồng Kông nổi bật trong những năm cuối thập niên 90

Ông Hồng là một nữ nghệ sĩ được Vương Tinh khen ngợi, và cô ấy cũng đã đóng nhiều tác phẩm kinh điển, vì vậy cũng rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Nhưng Ông Hồng lúc đầu phát triển sự nghiệp diễn xuất không thuận lợi dù sở hữu nhan sắc ấn tượng và thân hình gợi cảm. Cô ấy thực sự không còn cách nào khác nên chọn đi đóng "phim cấp ba", và trở nên nổi tiếng từ đó. Sau này, Ông Hồng đã chuyển hướng đóng phim điện ảnh và truyền hình, dần dần mới có được địa vị như hiện tại.

Mỹ nhân Hồng Kông quyến rũ một thời, từng được Cổ Thiên Lạc si mê theo đuổi, hiện U60 vẫn xinh đẹp mặn mà - Ảnh 2
Nhan sắc Ông Hồng thời trẻ 
Mỹ nhân Hồng Kông quyến rũ một thời, từng được Cổ Thiên Lạc si mê theo đuổi, hiện U60 vẫn xinh đẹp mặn mà - Ảnh 3
Cổ Thiên Lạc từng phải lòng mỹ nhân họ Ông 

Nhiều nữ nghệ sĩ Hồng Kông thời bấy giờ cũng từng trải qua con đường khởi nghiệp tương tự như Ông Hồng, nhưng đây cũng là một động thái bất lực vào thời điểm đó, do yếu tố ngoại cảnh từ việc thoái trào sự phát triển của điện ảnh Hồng Kông. Ông Hồng quả thực rất xinh đẹp và dáng người rất chuẩn, cũng chính vì vậy mà Cổ Thiên Lạc đã phải lòng cô. Nam tài tử si mê bạn diễn khi cả hai có cơ hội hợp tác chung trong "Tầm Tần ký". Dù Cổ Thiên lạc theo đuổi Ông Hồng rất lâu nhưng cuối cùng lại không thành công.

Mỹ nhân Hồng Kông quyến rũ một thời, từng được Cổ Thiên Lạc si mê theo đuổi, hiện U60 vẫn xinh đẹp mặn mà - Ảnh 4
Hiện tại ở tuổi 54, mỹ nhân một thời được khen trẻ đẹp tuy gương mặt in hằn dấu vết thời gian

Hiện tại ở tuổi 54, mỹ nhân một thời được khen trẻ đẹp tuy gương mặt in hằn dấu vết thời gian. Cô ví mình chỉ như người gần 40 vì tâm hồn luôn yêu đời, lạc quan. Dù bận rộn công việc, cô khéo gìn giữ tổ ấm. Những ngày nghỉ, nữ diễn viên vào bếp nấu ăn các món sở trường và dành thời gian tâm sự với chồng con. 

 

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