Chỉ mới 21 tuổi, “bông hồng lai” Jeon Somi đã tậu chiếc xe mẹc G65 tiền tỷ

Sao quốc tế 14/04/2022 10:55

‘Bông hồng lai’ Jeon Somi đã đăng tải hình ảnh tiết lộ cuộc sống ở tuổi 22 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chỉ mới 21 tuổi, “bông hồng lai” Jeon Somi đã tậu chiếc xe mẹc G65 tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh: Instagram của Jeon Somi

Cụ thể là vào ngày 13/4, nữ thần tượng Jeon Somi đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình kèm theo dòng tiêu đề: "Cheers to my MARCH-APRIL".

Giữa những bức ảnh đa dạng sắc màu về cuộc sống thường nhật của Jeon Somi từ tháng 3 đến giữa tháng 4 được nữ thần tượng đăng tải, thì khi lướt đến gần cuối của bài viết, những bức ảnh nữ thần tượng chụp trong xe một chiếc xe sang trọng đang được nhiều người quan tâm. Nữ thần tượng mở cửa xe, ngồi ở ghế lái xe và tạo dáng vô cùng sang chảnh.

Chỉ mới 21 tuổi, “bông hồng lai” Jeon Somi đã tậu chiếc xe mẹc G65 tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh: Instagram của Jeon Somi

Sự tương phản giữa trang phục màu đen và ghế xe màu làm cho tấm ảnh càng trở nên phong cách hơn.

Được biết, chiếc xe mà Jeon Somi đang sở hữu là một chiếc xe ngoại của một công ty Đức có giá 400 triệu won (hơn 7 tỷ đồng).

Chỉ mới 21 tuổi, “bông hồng lai” Jeon Somi đã tậu chiếc xe mẹc G65 tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh: Instagram của Jeon Somi

Khi Jeon Somi 22 tuổi đã chi sẻ rằng nữ thần tượng đã mua chiếc xe đầu tiên này vào lúc cô chỉ mới 21 tuổi. Jeon Somi cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt của cô với chiếc xe này, nữ thần tượng đã chia sẻ trong một chương trình: "Đó là chiếc xe mà tôi luôn mơ ước. Nó rất dễ lái và phù hợp với tôi”.

Chỉ mới 21 tuổi, “bông hồng lai” Jeon Somi đã tậu chiếc xe mẹc G65 tiền tỷ - Ảnh 4
Ảnh: Instagram của Jeon Somi

Ngoài ra, nữ thần tượng Jeon Somi đã nhận được giải Màn trình diễn xuất sắc tại Golden Disk Awards lần thứ 36 vào năm 2022.

Ngày 29/10 năm ngoái, ‘bông hồng lai’ Jeon Somi đã phát hành full album đầu tay tên ‘XOXO’ và hoạt động tích cực với bài hát chủ đề cùng tên.

Bên cạnh đó, vào 31/10 năm ngoái, Jeon Somi đã biểu diễn trên sân khấu '2021 SBS Super Concert in Daegu' được tổ chức tại sân vận động Daegu.

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Từ khóa:   sao châu á Showbiz Hàn Jeon Somi

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