“Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh” Trần Hồng hậu lùm xùm giật chồng giờ ra sao ở tuổi U60?

Vào thập niên 80-90, Trần Hồng được khán giả và truyền thông ngợi ca là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", "báu vật cổ trang" hay "mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí xứ Trung"...

Nhắc đến mỹ nhân màn ảnh những năm thập niên 80-90, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến những ngôi sao Hồng Kông như Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm và Trần Đức Dung... nhưng có một người cũng nổi tiếng xinh đẹp vào thời gian đó, cô được coi là "mỹ nhân số một đại lục". Và cô ấy là Trần Hồng - vợ của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca. Trần Hồng - vợ của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca được xem là 'mỹ nhân số một đại lục' Có người cho rằng Trần Hồng xứng danh là "mỹ nữ số 1 đại lục", "báu vật cổ trang" của màn ảnh Trung Quốc. Nói về nhan sắc tuổi 20 của Trần Hồng, truyền thông nước ngoài từng viết: "Vẻ đẹp của cô ấy khiến mọi người cảm thấy nghẹ thở, gương mặt trong trẻo, đôi mắt long lanh như nước, khí chất xuất chúng. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh hồi trẻ của Trần Hồng, nhiều người sẽ phải choáng ngợp".

Có người cho rằng Trần Hồng xứng danh là "mỹ nữ số 1 đại lục", "báu vật cổ trang" của màn ảnh Trung Quốc Vẻ đẹp của Trần Hồng không bao giờ đơn điệu, những nhật vật mỹ nhân cổ trang do cô đóng có nhiều có tính cách và khí chất khác nhau, nhưng tất cả đều xinh đẹp kiến cả thiên hạ chao đảo. Đặc biệt là vai diễn Điêu Thuyền trong bộ phim "Tam quốc diễn nghĩa" bản năm 1994. Với ngoại hình hoàn hảo, lối diễn xuất tự nhiên, Trần Hồng được khán giả và truyền thông ngợi ca là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh". Nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp nhưng Trần Hồng lại dính vết nhơ khi bị coi là “con giáp thứ 13”, giật chồng. Cô quen và yêu đạo diễn Trần Khải Ca khi cả hai hợp tác chung trong tác phẩm “Phong Nguyệt”.

Đạo diễn Trần Khải Ca và Trần Hồng Thời điểm đó, Trần Khải Ca đã chung sống như vợ chồng với MC Nghê Bình tới 7 năm. Cả hai thậm chí đã ra mắt gia đình hai bên, bàn tới chuyện đám cưới. Thế nhưng, sự xuất hiện của Trần Hồng đã làm thay đổi mọi thứ. Cô còn bị nghi cố tình mang thai để ép đạo diễn Trần Khải Ca bỏ Nghê Bình, để bản thân đường chính chính trở thành vợ ông. Bản thân nữ diễn viên “Tam Quốc diễn nghĩa” bị đồn là đã chê bai Nghê Bình già và xấu, không biết xấu hổ khi chung sống như vợ chồng với người đàn ông không phải chồng mình. Dù hiện đã 55 tuổi, Trần Hồng vẫn trẻ đẹp, khí chất Sau khi kết hôn với đạo diễn nổi tiếng, Trần Hồng dần hạn chế xuất hiện trên màn ảnh để trở thành người phụ nữ của gia đình, cũng như bắt đầu công việc nhà sản xuất phim. Cô lần lượt sinh hai con trai là Trần Phi Vũ và Trần Vũ Ngang. Con trai cả của cặp đôi hiếm khi xuất hiện vì không theo ngành giải trí, trong khi con trai thứ hai Trần Phi Vũ cũng theo nghề diễn viên và được bố mẹ hậu thuẫn hết mình. Dù hiện đã 55 tuổi, Trần Hồng vẫn trẻ đẹp, khí chất, ngoại hình và phong cách thời trang thời thượng khiến nhiều người phải trầm trồ.

'Điêu Thuyền' Trần Hồng suy sụp sau khi con trai lộ ảnh nóng với hotgirl mạng Nữ diễn viên bị cho là thất bại trong việc quản lý con trai khi Trần Phi Vũ vướng scandal đời tư quá sớm.

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